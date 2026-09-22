Τα SMS της επιστράτευσης: Τι σημαίνουν τα μηνύματα που λαμβάνουν στα κινητά τους χιλιάδες γκριζομάλληδες Έλληνες

Τι ανέφεραν στο Gazzetta Plus πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πρωινό Δευτέρας 21ης Σεπτεμβρίου. Στις οθόνες των τηλεοράσεων αλλά και στις αντίστοιχες των κινητών, ένα από τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας είναι η άσκηση «Θαλλασόλυκος», βάσει της οποίας η Τουρκία «αμολάει» στο Αιγαίο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, 100 πολεμικά πλοία, 50 αεροπλάνα και -φαντάζει και είναι εντυπωσιακό- περίπου 14.000 στελέχη από το Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και την Ακτοφυλακή της.

Την ίδια στιγμή, σε διάσπαρτες γωνιές της Ελλάδας, ακούγονται ήχοι και εμφανίζονται ειδοποιήσεις στις οθόνες των κινητών χιλιάδων ενηλίκων ανδρών. Η πλειοψηφία εξ αυτών βρίσκεται στους χώρους εργασίας. Κάποιοι ενδεχομένως να βολτάρουν ανέμελοι με τα πιτσιρίκια τους σε κάποιο πάρκο/παιδική χαρά. Πάρα πολλοί έχουν γκρίζα μαλλιά. Τo SMS έμοιαζε με σπαμ αλλά δεν ήταν. Αποστολέας το GOVGR και το περιεχόμενό του αρχικά ασαφές: «Δείτε το έγγραφο από την Επιστρατεύουσα Αρχή εδώ», συνοδευόμενο από ένα κάποιο link.

Η αρχική έκπληξη επιτείνεται μετά την ανακατεύθυνση στην πλατφόρμα του Gov.gr. Εκεί αραδιάζονται τα προσωπικά στοιχεία του καθενός, με ένα εξ αυτών να... ξενίζει και να ανασύρει μνήμες από την ξεχασμένη ηλικιακή φάση των συν-πλην 20: Στρατιωτικός Αριθμός (Σ.Α) 15300043 τάδε. Το μήνυμα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αγχωτική λέξη-κλειδί της «Επιστράτευσης», το ρευστό σκηνικό στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο και η στρατιωτική ζωηράδα των γειτόνων, λογικό ήταν να δημιουργήσουν μια ανησυχητική αλληλουχία στους αποδέκτες των συγκεκριμένων SMS.

Υπάρχει λόγος να ανησυχούμε;

Σε επικοινωνία με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Gazzetta Plus έθεσε το ερώτημα για το πού αποσκοπούν τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Η απάντηση, καθησυχαστική:

«Η αποστολή μαζικών SMS και e-mail τις τελευταίες ώρες δεν αφορά τίποτε άλλο παρά την επικαιροποίηση της κατάστασης εφέδρων. Χιλιάδες Ειδικά Φύλλα Πορείας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό -πλέον- τρόπο σε εφέδρους, έναντι του παραδοσιακού τρόπου που γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Η διαδικασία αυτή ήταν παρωχημένη και δημιουργούσε προβλήματα, καθώς πολλοί έφεδροι άλλαξαν τους τόπους κατοικίας που είχαν δηλώσει πριν 10 ή 20 χρόνια. Πλέον άπαντες θα μπορούν να είναι ενήμεροι για την επιστρατευτική τους κατάσταση μέσω Gov.gr και να γνωρίζουν με ηλεκτρονικό τρόπο την έδρα της Μονάδας στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση Επιστράτευσης.»

Στα Ειδικά Φύλλα Πορείας που αποστέλλονται τις τελευταίες μέρες, έφεδροι που κατείχαν «λευκό» φύλλο πορείας στην προηγούμενη επιστρατευτική τους κατάσταση, βλέπουν πλέον την ένδειξη «πράσινο», ενώ κάποιοι άλλοι το αντίστροφο. Η ίδια πηγή του ΥΠΕΘΑ, διευκρινίζει: «Η αλλαγή από λευκό σε πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας, αφορά κυρίως εφέδρους οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είχαν υπηρετήσει σε μάχιμα τμήματα του στρατού (Ειδικές Δυνάμεις), δεν ήταν επιστρατευτικά ενταγμένοι, κάτι που όπως είναι εύκολα αντιληπτό δεν είχε λογική».

Ο Στρατός των Πολιτών ένα βήμα πιο κοντά

Όλα τα παραπάνω, αποσκοπούν στην επίτευξη ενός νέου δόγματος, του επονομαζόμενου «Στρατού των Πολιτών». Στην ουσία πρόκειται για ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της θητείας και της εφεδρείας που προωθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Σε αυτό, προβλέπεται η αναδιοργάνωση της Εφεδρείας, μέσα από τη δημιουργία ενός ενεργού και αξιόμαχου σώματος εφέδρων, με στόχο την επίτευξη 150.000 ενεργών εφέδρων μέχρι το 2030. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, άλλωστε, ο κ. Δένδιας είχε επισημάνει ότι εξαιτίας των υπαρκτών εξωτερικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, «χρειαζόμαστε επαγγελματικά στελέχη, είμαστε περήφανοι για τα επαγγελματικά μας στελέχη, αλλά ο κορμός μας είναι πάντα ο στρατός των πολιτών». Μεταφράζοντας: δεν αρκούν οι επαγγελματίες οπλίτες, αλλά θα πρέπει ως χώρα να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμους πολίτες για την αντιμετώπιση της οιασδήποτε απειλής.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο λειτουργούν ήδη ΚΕΜΕΦ (Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας), όπου χιλιάδες έφεδροι ξαναφορούν τα χακί και μετεκπαιδεύονται σε νέες ειδικότητες και δεξιότητες. Η ένταξη στον θεσμό του Ενεργού Εφέδρου γίνεται κυρίως εθελοντικά, κατόπιν σχετικής δήλωσης επιθυμίας από τους πολίτες κατά την απόλυσή τους από τη στρατιωτική θητεία ή μεταγενέστερα.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της αλλαγής. Η μετεκπαίδευση των εφέδρων δεν θα αποτελεί πλέον μια διαδικασία που πραγματοποιείται σποραδικά. Με την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προβλέπεται τουλάχιστον ένας κύκλος μετεκπαίδευσης διάρκειας 3 έως 6 ημερών ανά τρία έως πέντε χρόνια για κάθε έφεδρο. Συνολικά, οι έφεδροι οπλίτες θα μπορούν να συμπληρώσουν έως 80 ημέρες μετεκπαίδευσης μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ενώ για τους έφεδρους αξιωματικούς προβλέπονται τουλάχιστον 150 ημέρες.

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