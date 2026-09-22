Πονάτε, καλοκαιράκηδες; Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Όλυμπο! (vid)

Η απότομη αλλαγή του καιρού έφερε τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο, με τις ψηλότερες κορυφές του βουνού να δέχονται τις πρώτες νιφάδες.

Η απότομη αλλαγή του καιρού έφερε μαζί της και τις πρώτες εικόνες που θυμίζουν χειμώνα, με τον Όλυμπο να ντύνεται στα λευκά στις ψηλότερες κορυφές του.

Το πρώτο χιόνι της σεζόν έκανε την εμφάνισή του την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, σε μεγάλο υψόμετρο, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε αισθητά στα ορεινά και η κακοκαιρία επηρέασε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στα λευκά οι κορυφές

Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό και μετατρέποντας για λίγο το τοπίο σε εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε χειμώνα παρά στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Η χιονόπτωση σημειώθηκε την ώρα που ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν περιοχές της Ελλάδας, ενώ η θερμοκρασία έχει παρουσιάσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Το όμορφο σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece στα social media:

Την ίδια στιγμή, η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση κατά τόπους.

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