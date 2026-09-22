«Πόσα έφαγες Καραμανλή και η Αναστασία μου λείπει από το σπίτι;»: Ράγισε καρδιές η Μαρία Ντόλκα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη (vid)

Ξέσπασε η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή μετά την κατάθεσή της στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών.

Με βαριές καταγγελίες και ευθεία επίθεση στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο δικαστήριο η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

Λίγη ώρα μετά την κατάθεσή της, η κ. Ντόλκα μίλησε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο και ξέσπασε, λέγοντας πως περίμενε τριάμισι χρόνια για να φτάσει αυτή η ημέρα. «Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα τριάμισι χρόνια στην ψυχή μου», ανέφερε.

«Τριάμισι χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα»

Αναφερόμενη στη σημερινή της κατάθεση, η κ. Ντόλκα σημείωσε πως περίμενε τριάμισι χρόνια για να γίνει η φωνή της κόρης της μέσα στη δικαστική αίθουσα:

«Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. Τριάμισι χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα τριάμισι χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω».

Συνεχίζοντας, η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας υπογράμμισε: «Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Πού ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου; Δεκαοχτώ χρονών η Αναστασία, έξι μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί; Και ήξεραν όλοι».

Στη συνέχεια, η κ. Ντόλκα σχολίασε την απουσία των κατηγορουμένων από τη διαδικασία, εστιάζοντας την κριτική της στην πολιτική ηγεσία:

«Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω: Ο Καραμανλής. Πόσα έφαγες Καραμανλή; Και η Αναστασία λείπει απ’ το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δε σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε; Σας έχω ξαναρωτήσει, αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε εδώ; Είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε. Θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε».

Δείτε το βίντεο με ολόκληρες τις δηλώσεις της κας Ντόλκα:

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