«Εμείς είμαστε καλά, ο Μαζωνάκης πέθανε»: Η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη που «πάγωσε» την Άντζελα Δημητρίου (και όχι μόνο)

Η εξήγηση του Σταμάτη Γονίδη για την ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μία ατάκα του Σταμάτη Γονίδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, όταν ο τραγουδιστής περιέγραψε από την πίστα ένα περιστατικό που, όπως είπε, συνέβη κατά την επίσκεψή του στο νεκροταφείο για να αποχαιρετήσει τον φίλο του.

Περιγράφοντας στο κοινό και στην Άντζελα Δημητρίου την επίσκεψή του στο νεκροταφείο, ο τραγουδιστής είπε ότι ένας σεκιούριτι τον ρώτησε αν είναι καλά και εκείνος απάντησε: «εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον».

Στο βίντεο, η Άντζελα Δημητρίου φαίνεται να αντιδρά με αμηχανία και έκπληξη στα λόγια του, ενώ το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε στη συνέχεια να κυκλοφορεί στα social media. Ο ίδιος θέλησε το πρωί της Δευτέρας να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι ακριβώς εννοούσε και να εξηγήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά.

Η εξήγηση για την ατάκα

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Σταμάτης Γονίδης υποστήριξε ότι η ατάκα του δεν είχε τον χαρακτήρα που της αποδόθηκε, αλλά εντασσόταν στο ιδιαίτερο χιούμορ που, όπως περιέγραψε, είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε με ρωτάει τι κάνεις; Του λέω περιμένω τη σειρά μου.

Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγουμε”. Ο δεύτερος που με ρώτησε τι κάνεις; Του λέω καλά είμαι. Ο άλλος πέθανε. Του έλεγα να με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά. Ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε.

Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».

Ο Γονίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σχέση που είχε με τον Μαζωνάκη, λέγοντας ότι οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί και στη συνέχεια διατήρησαν φιλική σχέση. Όπως υποστήριξε, οι συζητήσεις τους δεν περιορίζονταν στη μουσική, αλλά επεκτείνονταν σε θέματα πίστης και πνευματικότητας.

«Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».

Η αναφορά στις «θεραπείες»

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Σταμάτης Γονίδης έκανε και μία ακόμη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη δική του άποψη για τις επιλογές που, όπως υποστήριξε, έγιναν πριν από τον θάνατό του.

«Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς το παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτοιου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί τον ισχυρισμό του ίδιου του Γονίδη σχετικά με τις λεγόμενες «θεραπείες» και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται.

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