Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» – Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης

Ο 27χρονος πρώην σύντροφος της 25χρονης φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία μετά την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Ο ίδιος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι επιτέθηκαν στους δυο τους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως προηγήθηκε καβγάς.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η νέα γυναικοκτονία εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψή του και να σχηματίζουν σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Η αρχική εκδοχή και η ομολογία

Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο 27χρονος κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έκανε λόγο για τέσσερις άνδρες, οι οποίοι φέρεται να είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα νεκρή, στο πρώτο κιόσκι της διαδρομής. Έφερε τραύματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο 27χρονος, τραυματισμένος στον θώρακα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν τα στοιχεία από το σημείο, αλλά και τους ισχυρισμούς του για την επίθεση που περιέγραφε.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε καταφέρει πλήγματα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Κατά την εξέτασή του φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη, ενώ η αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους δεν επιβεβαιώθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να απέδωσε τη δολοφονία σε καβγά που είχε με την 25χρονη για οικονομικούς λόγους.

Το μαχαίρι και τα τραύματα του 27χρονου

Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας ήταν και τα τραύματα που έφερε ο 27χρονος στο στήθος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος φέρεται να τα είχε προκαλέσει στον εαυτό του, επιχειρώντας να ενισχύσει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, αναλυτική περιγραφή για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματά του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζήτησαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει ο κατηγορούμενος, καθ’ υπόδειξή του, κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας, τις συνθήκες της δολοφονίας και όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος.

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