Διασώστης του ΕΚΑΒ «καίει» τους γιατρούς για τον Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν δούλεψε» (vid)

Τι υποστηρίζει διασώστης του ΕΚΑΒ για την ανταπόκριση, τη μεταφορά και τις κρίσιμες ενέργειες πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή.

Τις κρίσιμες στιγμές από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο περιγράφει διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση, καταθέτοντας τη δική του εικόνα για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο OPEN, αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, στις προσπάθειες αναζωογόνησης και στις πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, έλαβε το πλήρωμα από τους γιατρούς που βρίσκονταν ήδη στο σημείο.

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες

Σύμφωνα με τον διασώστη, η κλήση προς το ΕΚΑΒ αφορούσε περιστατικό καρδιακής ανακοπής και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Όπως είπε, τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, περίπου τρία λεπτά μετά την κλήση.

«Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πλήρωμα ένα περιστατικό ανακοπής.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση ανακοπής και ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ωστόσο, στις πληροφορίες που, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, δόθηκαν στο πλήρωμα από τους γιατρούς του ιατρείου. Όπως είπε, δεν ενημερώθηκαν για το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, τυχόν παθήσεις ή φαρμακευτική αγωγή.

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι», ανέφερε ο διασώστης.

Στη συνέχεια περιέγραψε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η μεταφορά του ασθενούς από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο. Όπως εξήγησε, η μεταφορά ενός φορείου μέσα από ένα διαμέρισμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα, ειδικά σε ένα περιστατικό καρδιακής ανακοπής, όπου ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία.

«Το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για τον ασθενή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σιδηρόπουλος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε περίπου 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, εξήγησε ότι στην ειδική καρέκλα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε μπορούν να γίνονται θωρακικές συμπιέσεις, αν και αυτές, όπως σημείωσε, δεν έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνες που πραγματοποιούνται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.

Στο επίκεντρο της μαρτυρίας του βρέθηκε και ο απινιδωτής που, σύμφωνα με όσα του ανέφεραν οι γιατροί, είχε χρησιμοποιηθεί πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ο διασώστης είπε ότι οι γιατροί τούς ενημέρωσαν πως είχαν πραγματοποιήσει συμπιέσεις, είχαν χρησιμοποιήσει απινιδωτή που δεν λειτούργησε και είχαν χορηγήσει δύο δόσεις αδρεναλίνης του 1 mg.

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», ανέφερε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της έγκαιρης απινίδωσης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, επικαλούμενος τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Όπως ανέφερε, η απινίδωση στα πρώτα λεπτά ενός περιστατικού μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης, όταν πρόκειται για ανακοπή που μπορεί να αντιμετωπιστεί με απινίδωση.

«Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες», υποστήριξε.

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