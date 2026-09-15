Θαυμαστές του Μαζωνάκη πάτησαν σε μνήμα, κατέρρευσε και βρέθηκαν στο χώμα: «Τι ασέβεια θεέ μου» (vid)
Ο Γιώργος Μαζωνάκης κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών υπό την παρουσία πλήθος κόσμου που τον αποχαιρέτησε, χειροκροτώντας και τραγουδώντας.
Κατά τη διάρκεια της ταφής του τραγουδιστή συνέβη ένα απρόοπτο περιστατικό με λίγους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.
Πάτησαν πάνω στα μνήματα, κατέρρευσαν τα μάρμαρα και βρέθηκαν στο... χώμα
Πιο συγκεκριμένα, 2-3 άτομα είχαν ανέβει πάνω στα μνήματα για να... βλέπουν καλύτερα, με αποτέλεσμα αυτά να μην αντέξουν την πίεση και να καταρρεύσουν, ρίχνοντάς τους στο χώμα.
Το βίντεο ανέβηκε στο Χ με περιγραφή: «Τι ασέβεια θεέ μου», ενώ ακολούθησαν πολλά σχόλια που έκραζαν το συγκεκριμένο πλήθος κόσμου: «Δυστυχώς και στον Παντελίδη τα ίδια έκαναν όπως και στον Mad Clip που έβγαιναν μετα συγγενείς και έλεγαν πόσες ζημιές είχαν γίνει στους τάφους», «ποιος θα πληρώσει τη ζημιά άραγε;», «είναι αυτό που λένε "πατάω επί πτωμάτων" και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν υπάρχει η βασική παιδεία;!».
Τι ασέβεια θεε μου.... pic.twitter.com/fTB1wqrqgK— Ράνια (@ranitsa_) September 14, 2026
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