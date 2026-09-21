Διπλή κακοκαιρία: Πέφτει έως 8 βαθμούς η θερμοκρασία - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ψυχρό μέτωπο φέρνει απότομη αλλαγή του καιρού με βροχές καταιγίδες ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός αλλάζει απότομα μέσα στις επόμενες ώρες, με το καλοκαιρινό σκηνικό να δίνει τη θέση του σε βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια θα κινηθεί προς τη χώρα, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια.

Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να είναι έως και 6-8 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με το τελευταίο διήμερο. Παράλληλα, αρκετές περιοχές της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο βροχών και καταιγίδων, με μεγαλύτερη ένταση στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια.

Δύο κύματα κακοκαιρίας

Η αλλαγή του σκηνικού δεν θα είναι στιγμιαία. Η εβδομάδα χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις, με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας να φτάνει απόψε από τα βόρεια και να επηρεάζει τη χώρα έως και την Τετάρτη.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, χωρίς όμως επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Το δεύτερο κύμα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς την περιοχή μας από την κεντρική Ευρώπη.

Η ακριβής πορεία και η ένταση αυτού του δεύτερου συστήματος δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει. Τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για τις περιοχές που θα επηρεαστούν και για την ένταση των φαινομένων.

Η απότομη αλλαγή οφείλεται στη σύγκρουση διαφορετικών αερίων μαζών, καθώς ψυχρότερος αέρας από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη συναντά τον θερμό αέρα που εξακολουθεί να βρίσκεται στα νοτιότερα τμήματα της ηπείρου.

Καταιγίδες απόψε

Η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με καλοκαιρινές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται νεφώσεις αστάθειας στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η εικόνα θα αλλάξει περισσότερο μέσα στη νύχτα, όταν η οργανωμένη διαταραχή θα κινηθεί από τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια.

Τότε τα φαινόμενα θα γίνουν πιο οργανωμένα και κατά τόπους ισχυρά, ενώ παράλληλα θα αρχίσει η απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Σποράδες, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια Θεσσαλία αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν με μέτριες έως ισχυρές εντάσεις, ενώ στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και την Κρήτη θα φτάσουν κατά τόπους τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ.

Σταδιακά οι άνεμοι θα ενισχυθούν και στο Ιόνιο, ενώ μέσα στη νύχτα αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Από τους 33 βαθμούς στους 24-25

Παρά την επικείμενη αλλαγή, σήμερα ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 30-33 βαθμούς.

Η εικόνα όμως θα αλλάξει γρήγορα. Τις επόμενες ημέρες οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν περίπου στους 24-25 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα πέσει ακόμη και σε μονοψήφιες τιμές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Στην Αττική, οι επόμενες ημέρες θα ξεκινούν με θερμοκρασίες γύρω στους 16-17 βαθμούς, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Η Δευτέρα θα κυλήσει αρχικά με ηλιοφάνεια και καλό καιρό. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας και από την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού.

Σήμερα οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 30-32 βαθμούς, από τους 20 βαθμούς που θα επικρατούν νωρίς το πρωί.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει επίσης με καλές συνθήκες, όμως από το απόγευμα θα κάνουν την εμφάνισή τους μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιδείνωση θα γίνει πιο έντονη, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Την Τρίτη η διαταραχή θα έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, αλλά και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τετάρτη, με τους βοριάδες να κυριαρχούν στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά. Στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 24-25 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, με τον καιρό να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, στους 25-26 και τοπικά στους 27 βαθμούς.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί στη συνέχεια στο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Η δυτική Ελλάδα αναμένεται να είναι μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν πρώτες τα φαινόμενα, όμως η ακριβής ένταση και η έκταση της νέας επιδείνωσης θα ξεκαθαρίσουν μέσα από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία.

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