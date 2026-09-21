Η 18χρονη που ζει «δωρεάν» σε γηροκομείο: «Έχω μέχρι και πρόσβαση στην πισίνα»

Ένα διαφορετικό πρόγραμμα στη Γαλλία φέρνει φοιτητές και ηλικιωμένους κοντά προσφέροντας δωρεάν στέγαση στους νέους.

Μια 18χρονη φοιτήτρια στη Γαλλία βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσει το κόστος της στέγασης: από τον περασμένο Ιούλιο ζει δωρεάν σε συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους στη Βρέστη, προσφέροντας 15 ώρες την εβδομάδα για τη βοήθεια και τη συντροφιά των ενοίκων.

Η Louna Guivarch μένει σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, συνολικής επιφάνειας 45 τετραγωνικών μέτρων, με το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα να περιλαμβάνονται. Παράλληλα, έχει πρόσβαση στην πισίνα και στο γυμναστήριο της εγκατάστασης. Το αντάλλαγμα είναι ο χρόνος που αφιερώνει στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Μια διαφορετική συγκατοίκηση

Η 18χρονη, που βρίσκεται στο πρώτο έτος των σπουδών της, συμμετέχει καθημερινά στη ζωή της κοινότητας και βοηθά τους ηλικιωμένους σε διάφορες δραστηριότητες. Τους συνοδεύει, μεταξύ άλλων, στα ψώνια τους, ενώ οργανώνει και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως παιχνίδια και διαγωνισμούς γνώσεων.

Μία φορά την εβδομάδα τρώει μαζί τους στο εστιατόριο της κατοικίας, ενώ η παρουσία της έχει δημιουργήσει μια σχέση που φαίνεται να λειτουργεί και προς τις δύο πλευρές.

«Έχουμε τη συντροφιά της και, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε μία από τις ηλικιωμένες κατοίκους στο γαλλικό TF1. «Υπάρχει πάντα μεγάλη καλοσύνη από αυτά τα νέα παιδιά απέναντί μας».

Η Louna εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο στη συγκεκριμένη κατοικία ηλικιωμένων στην πόλη της Βρέστης, στη βορειοδυτική Γαλλία, ως βοηθός δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα σημαίνει ότι δεν καταβάλλει ενοίκιο για το διαμέρισμά της, ενώ τα βασικά έξοδα παροχών περιλαμβάνονται επίσης.

Η ίδια εξηγεί ότι ουσιαστικά το βασικό έξοδο που έχει να καλύψει είναι το φαγητό της. «Το μόνο πράγμα που πρέπει να πληρώνω είναι τα ψώνια μου. Και, επιπλέον, έχω πρόσβαση στην πισίνα και σε ένα μικρό γυμναστήριο», ανέφερε στην κάμερα του TF1.

Το πρόγραμμα που φέρνει κοντά δύο γενιές

Η κατοικία αποτελεί μέρος του προγράμματος Générations Part’Âges, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017 από τον όμιλο Domitys με στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών γενεών. Μέσω του προγράμματος, φοιτητές μπορούν να φιλοξενούνται χωρίς κόστος σε κατοικίες ηλικιωμένων, προσφέροντας παράλληλα χρόνο και βοήθεια στους ενοίκους.

Στην περίπτωση της Louna, η συμφωνία προβλέπει 15 ώρες την εβδομάδα. Μία από τις δραστηριότητές της είναι να συνοδεύει ηλικιωμένους στο σούπερ μάρκετ, βοηθώντας τους στις καθημερινές τους ανάγκες.

Για τους κατοίκους, όμως, η παρουσία της δεν αφορά μόνο την πρακτική βοήθεια. Η νεαρή φοιτήτρια φέρνει μαζί της μια διαφορετική ενέργεια στην καθημερινότητα της κατοικίας, ενώ οι ηλικιωμένοι της προσφέρουν μια εμπειρία που η ίδια δεν περίμενε όταν έκανε την αίτηση. «Για μένα, είναι μια πραγματική ευκαιρία», λέει η 18χρονη, η οποία ήδη σκέφτεται το επαγγελματικό της μέλλον διαφορετικά.

Μάλιστα, μετά τους πρώτους μήνες της εμπειρίας της, η Louna έχει αρχίσει να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εργαστεί με ηλικιωμένους όταν ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Η ίδια περιγράφει την καθημερινότητά της ως μια εμπειρία που δεν μοιάζει απαραίτητα με δουλειά. «Είμαστε εδώ, αλλά είναι σαν να μην εργαζόμαστε. Αν μπορούσα να το κάνω αυτό σε όλη μου τη ζωή, θα το έκανα», ανέφερε στο TF1.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ