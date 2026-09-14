«Νιώθω κάποιες ενοχές»: Είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργου Μαζωνάκη

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο για να πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στην εκκλησία ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης και η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Πέτρος Ίμβριος και πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή και να σταθούν κοντά στην οικογένειά του.

«Τον τελευταίο ενάμιση μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε στις τελευταίες επικοινωνίες που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι ο συνάδελφός του τον καλούσε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. «Τον τελευταίο ενάμιση μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και δεν έμαθα τι ήθελε να μου πει. Νιώθω ενοχές», ανέφερε ο τραγουδιστής. Όπως εξήγησε, ο φόρτος εργασίας και οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις, από τη μία συναυλία στην άλλη, δεν του επέτρεψαν να επικοινωνήσει μαζί του και να μάθει τι ήθελε να του πει. «Αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένεια. Τα πολλά λόγια είναι πολύ δύσκολα και δεν χρειάζονται πολλά λόγια», ανέφερε. Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο. «Ήταν πολύ αγαπητός, ένα καλό, αγνό παιδί. Καλό ταξίδι να έχει και να είναι κοντά στον Χριστό», είπε

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«Και στα αλώνια και στα σαλόνια»

Πολλοί ήταν εκείνοι που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας τον.

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για την αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως αγαπήθηκε από όλους και τον κόσμο και τους συναδέλφους « ο Γιώργος ήταν και για και στα αλώνια και στα σαλόνια». «Τον αγάπησε όλος ο κόσμος και όλοι μας. Εγώ ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο και φαίνεται από την παρουσία όλων μας», ανέφερε ο Νίκος Βέρτης.

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