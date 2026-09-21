Στα 10 του ίδρυσε ΜΚΟ για την ανακύκλωση: Έβαλε 1.000 κάδους και μάζεψε 625.000 μπαταρίες

Ο νεαρός περιβαλλοντιστής θέλει πλέον να αξιοποιήσει την ενέργεια που παραμένει στις χρησιμοποιημένες μπαταρίες πριν ανακυκλωθούν.

Ο Sri Nihal Tammana ήταν μόλις 10 ετών όταν αποφάσισε να κάνει κάτι για ένα πρόβλημα που είχε αρχίσει να τον απασχολεί: τι συμβαίνει στις μπαταρίες όταν καταλήγουν στα σκουπίδια. Ένα περιστατικό με έκρηξη μπαταρίας λιθίου σε εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων τον έκανε να ψάξει περισσότερο για τους κινδύνους της λανθασμένης απόρριψής τους.

Από αυτή την ανησυχία γεννήθηκε το 2019 το Recycle My Battery, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε μια διεθνή προσπάθεια ενημέρωσης και συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η δράση του επεκτάθηκε σε σχολεία, βιβλιοθήκες και επιχειρήσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες μπαταρίες να οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Ένα παιδί και μια ιδέα που μεγάλωσε

Ο Tammana άρχισε αρχικά να ενημερώνει παιδιά και ενήλικες για τους κινδύνους από την απόρριψη των μπαταριών στα κοινά σκουπίδια. Παράλληλα, δημιούργησε σημεία συλλογής, ώστε οι πολίτες να μπορούν εύκολα να παραδίδουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για την πορεία της πρωτοβουλίας, μέσα σε περίπου πέντε χρόνια είχαν συλλεχθεί περισσότερες από 625.000 μπαταρίες και είχαν τοποθετηθεί πάνω από 1.000 ειδικοί κάδοι σε σχολεία, βιβλιοθήκες και επιχειρήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια έπαιξαν και οι μαθητές. Μέσα από το Battery Challenge, σχολεία ενθαρρύνθηκαν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες χρησιμοποιημένες μπαταρίες, μετατρέποντας την ανακύκλωση σε μια συλλογική δράση.

Μόνο σε μία από τις σχολικές δράσεις συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 300.000 μπαταρίες μέσα σε λίγους μήνες.

Η προσπάθεια δεν περιορίστηκε όμως στις ΗΠΑ. Νέοι εθελοντές άρχισαν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, ενώ η δράση του Recycle My Battery επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες.

Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε συνεργασία με την B-cycle, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση μπαταριών, με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν σημεία συλλογής σε σχολεία.

Το ρεκόρ με τις 31.204 μπαταρίες

Μία από τις πιο εντυπωσιακές δράσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Ο Tammana και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν 31.204 χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τις τοποθέτησαν σε μία συνεχόμενη γραμμή.

Η προσπάθεια έγινε στο Woodbrook Elementary School στο Edison του Νιου Τζέρσεϊ και αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records ως η μεγαλύτερη γραμμή μπαταριών στον κόσμο. Περισσότεροι από 100 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, η οποία είχε ως στόχο όχι μόνο την επίτευξη του ρεκόρ αλλά και την ευαισθητοποίηση για τη σωστή ανακύκλωση.

Η πορεία του Tammana έχει ήδη λάβει αρκετές διακρίσεις. Έχει αναγνωριστεί από το CNN Heroes ως Young Wonder, ενώ το 2023 βρέθηκε μεταξύ των φιναλίστ για το International Children's Peace Prize. Έχει επίσης λάβει το Diana Award και το Gloria Barron Prize for Young Heroes.

Η επόμενη ιδέα του

Ο Tammana δεν θέλει να περιορίσει τη δράση του μόνο στη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Το επόμενο βήμα αφορά την ενέργεια που μπορεί να παραμένει μέσα σε αυτές ακόμη και μετά τη χρήση τους.

Μέσω του Residual Charge Project, η ομάδα εξετάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα μπορούσε να αξιοποιεί αυτό το υπόλοιπο φορτίο πριν οι μπαταρίες οδηγηθούν στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και δεν υπάρχουν οριστικά αποτελέσματα που να αποδεικνύουν ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Παράλληλα, η οργάνωση ασχολείται με την ενημέρωση για τις πιθανές επιπτώσεις της λανθασμένης απόρριψης μπαταριών στο περιβάλλον και ειδικότερα στο έδαφος.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ανησυχία ενός 10χρονου παιδιού έχει πλέον εξελιχθεί σε μια οργανωμένη διεθνή καμπάνια. Ο Sri Nihal Tammana κατάφερε να μετατρέψει μια απλή ιδέα για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών σε ένα δίκτυο συλλογής, εκπαιδευτικών δράσεων και εθελοντών, αποδεικνύοντας ότι μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από ένα παιδί.

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