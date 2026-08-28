Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας: Δεκαετίες μετά, η εξέλιξή τους εντυπωσίασε

Το 1931, αγρότες σε νησί πλησίον της Νέας Ζηλανδίας, εγκατέλειψαν 4.000 πρόβατα και δεκαετίες αργότερα τα είδαν να επιβιώνουν μόνα τους.

Το 1931, η κατάρρευση του εμπορίου μαλλιού λόγω της Μεγάλης Ύφεσης ανάγκασε τους κατοίκους της απομονωμένης νήσου Κάμπελ στη Νέα Ζηλανδία να εγκαταλείψουν το νησί και τα κοπάδια τους.

Ο τελευταίος υπεύθυνος της φάρμας, Τζον Ουόρεν, και οι εργαζόμενοί του έμειναν εγκλωβισμένοι στο νησί για δύο ολόκληρα χρόνια περιμένοντας τη διάσωσή τους, καθώς η πτώση των τιμών και τα τεράστια προβλήματα μεταφοράς των εμπορευμάτων έφεραν την οικονομική καταστροφή. Όταν καταφέραν τελικά να αποχωρήσουν, άφησαν πίσω τους τις εγκαταστάσεις και όλα τα ζώα.

Πώς κατάφεραν να επιβιώσουν 4.000 πρόβατα μόνα τους;

Περίπου 4.000 πρόβατα και δεκάδες αγελάδες αφέθηκαν στην τύχη τους στη νήσο Κάμπελ, ένα ιδιαίτερα αφιλόξενο μέρος 600 χιλιόμετρα νότια της Νέας Ζηλανδίας, με ισχυρούς ανέμους και συνεχή υγρασία. Χωρίς την ανθρώπινη φροντίδα, τα ζώα έπρεπε να παλέψουν μόνα τους για να επιβιώσουν από την πείνα και τις ασθένειες.

Με την πάροδο των δεκαετιών, τα πρόβατα αγρίεψαν και άλλαξαν εντυπωσιακά. Παρά τις αρχικές μεγάλες απώλειες (το 1961 είχαν απομείνει μόλις 1.000 ζώα) ο πληθυσμός άρχισε να ανακάμπτει. Μελέτη στο New Zealand Journal of Ecology έδειξε πως μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα πρόβατα είχαν προσαρμοστεί πλήρως, καθώς αναπαράγονταν σε πολύ νεαρότερη ηλικία και έχαναν το μαλλί τους μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται κούρεμα.

Η πλήρης απομόνωση και η απουσία ανθρώπινης παρέμβασης επέτρεψαν στη φυσική επιλογή να λειτουργήσει. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν πώς εξελίσσεται ένα εκτραφέν από τον άνθρωπο κοπάδι όταν αφήνεται εντελώς ελεύθερο στη φύση.

Η διπλή διάσωση και η προστασία του οικοσυστήματος

Η ιστορία πήρε νέα τροπή τη δεκαετία του 1970, όταν οι οικολόγοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την καταστροφή της τοπικής χλωρίδας από τα πρόβατα. Για την προστασία του οικοσυστήματος, οι αρχές τοποθέτησαν περιφράξεις χωρίζοντας το νησί σε ζώνες.

Αν και η κυβέρνηση αποφάσισε τη θανάτωση της πλειονότητας του κοπαδιού για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, το καλοκαίρι του 1975 ερευνητές ταξίδεψαν στο νησί και διέσωσαν δέκα αντιπροσωπευτικά πρόβατα. Τα ζώα μεταφέρθηκαν στη Νέα Ζηλανδία για ελεγχόμενη αναπαραγωγή, με στόχο να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα ανθεκτικά χαρακτηριστικά που ανέπτυξαν, όπως η φυσική αποβολή του μαλλιού και η αντίσταση στις λοιμώξεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ