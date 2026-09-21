Από το σαλέπι στο «βρώμικο»: Η εξέλιξη του αθηναϊκού street food

Ταυτισμένο με τη νυχτερινή ζωή αλλά και τον χαρακτήρα της πόλης, το street food έχει περάσει από διάφορες φάσεις και έχει φτάσει στο σήμερα.

Το street food είναι στοιχείο πολιτισμού. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σνομπ για να μην το παραδεχτεί. Ή να μην έχει αγγίξει γεύσεις που είναι κομμάτι της αθηναϊκής νύχτας ή του αθηναϊκού ξημερώματος, γούστα είναι αυτά.

Η εξέλιξή του περνάει μέσα από την Ιστορία, μέσα από τάσεις, ανάγκες και παρεμβάσεις. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον χαρακτήρα μιας πόλης, πρέπει να δούμε πρώτα τι φαγητό καταναλώνουν στο χέρι οι κάτοικοί της.

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