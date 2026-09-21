Αψίδα ή Ασπίδα του Θριάμβου; Ο Τραμπ κατασκευάζει στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει τη δική του Αψίδα του Θριάμβου, στα πρότυπα της παρισινής, η οποία όμως θα λειτουργεί και ως ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση με ελεύθερους σκοπευτές και drones.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, την κατασκευή Αψίδας του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον, ύψους 76 μέτρων, η οποία θα λειτουργεί ως «υψηλού επιπέδου στρατιωτικό συγκρότημα», όπως χαρακτήρισε ο ίδιος.

«Αυτή η αλλαγή πραγματοποιήθηκε κατόπιν θερμής παράκλησης του Στρατού των ΗΠΑ ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Μήπως, καλύτερα, «Ασπίδα του Θριάμβου»; Έντονες αντιδράσεις για το έργο

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η αψίδα «θα στεγάζει, θα αποθηκεύει και θα έχει τη δυνατότητα ταχείας χρήσης μεγάλου αριθμού drones, καθώς και ελεύθερους σκοπευτές, τόσο στην οροφή όσο και στους χώρους της πλατείας», ενώ η δομή θα διατηρεί επίσης «μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων για ελεύθερους σκοπευτές σε αποθήκες».

Η αψίδα, η οποία θα ανεγερθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και το Μνημείο Λίνκολν, έχει ήδη δεχθεί έντονη κριτική. Με ύψος διπλάσιο από εκείνο του Μνημείου Λίνκολν, η προτεινόμενη κατασκευή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με περισσότερους από 100.000 πολίτες να υποβάλλουν σχόλια στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Επίσης, ομάδα βετεράνων του Πολέμου του Βιετνάμ, μαζί με έναν ιστορικό αρχιτεκτονικής, κατέθεσαν προσφυγή στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η αψίδα θα βεβήλωνε τον χώρο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον. Παράλληλα, η προσφυγή αμφισβητεί την εξουσία του Τραμπ να προχωρήσει στην κατασκευή χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η νομική πίεση κλιμακώθηκε όταν η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Τάνια Τσάτκαν διέταξε την κυβέρνηση να ενημερώνει το δικαστήριο 48 ώρες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας στο Memorial Circle. Η δικαστική απόφαση κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση πραγματοποιηθεί πριν η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δώσει την τελική έγκριση θα αποτελεί παραβίαση της απόφασης του δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μόλις μία ημέρα αφότου ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι η κυβέρνηση σκόπευε να ξεκινήσει τις εργασίες για την αψίδα εντός δύο εβδομάδων, παρά το γεγονός ότι το έργο εκκρεμεί ακόμη για τελική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτεύουσας και άλλες ομοσπονδιακές αρχές.

«Η μεγαλύτερη από όλες»

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μέρος της ανάρτησής του στο Truth Social για να υποστηρίξει ότι η αψίδα καλύπτει ένα κενό ανάμεσα στις πρωτεύουσες του κόσμου, γράφοντας ότι από 59 μεγάλες πόλεις, η Ουάσινγκτον είναι η μόνη που δεν διαθέτει αψίδα του θριάμβου. Ισχυρίστηκε ωστόσο ότι αυτό δεν θα ισχύει για πολύ ακόμα, υποστηρίζοντας ότι θα είναι «με διαφορά η μεγαλύτερη από όλες!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον σχεδιασμό της αψίδας, αν και η τύχη του έργου εξαρτάται πλέον από την έκβαση της δικαστικής διαμάχης και την τελική έγκριση των ομοσπονδιακών αρχών.

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