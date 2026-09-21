Βρέθηκε η βασίλισσα Νεφερτίτη; Στον τάφο του Τουταγχαμών το μυστικό 3.000 ετών της μητριάς του

Νέες σαρώσεις έχουν αποκαλύψει εντυπωσιακά στοιχεία για ένα μέχρι τώρα άγνωστο δίκτυο διαδρόμων και θαλάμων, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον ταφικό θάλαμο του νεαρού Φαραώ.

Ένα από τα αρχαιότερα αιγυπτιακά μυστήρια ίσως κρύβεται μέσα στον πιο διάσημο τάφο στον κόσμο.

Νέες απεικονίσεις παρέχουν νέα στοιχεία για την ύπαρξη ενός κρυφού θαλάμου πίσω από τον τάφο του Τουταγχαμών, ο οποίος ενδέχεται να φιλοξενεί τα λείψανα της από καιρό αγνοούμενης μητριάς του.

Οι σαρώσεις έχουν αποκαλύψει εντυπωσιακά στοιχεία για ένα μέχρι τώρα άγνωστο δίκτυο διαδρόμων και θαλάμων, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον ταφικό θάλαμο του νεαρού Φαραώ. Αν οι ερευνητές έχουν δίκιο, τα δίκτυα αυτά θα μπορούσαν να κρύβουν έναν από τους μεγαλύτερους χαμένους θησαυρούς της αρχαίας Αιγύπτου – τον από καιρό χαμένο τόπο ταφής της μητριάς του, της βασίλισσας Νεφερτίτης.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr