Η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη για έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»: Έριξε δύο βαλλιστικούς πυραύλους κοντά στην θάλασσα της Ιαπωνίας

Σε αυξημένη επιτήρηση τέθηκαν οι δυνάμεις της περιοχής μετά την εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες μετά τις νέες απειλές

Νέα ένταση στην Ανατολική Ασία προκαλεί η Βόρεια Κορέα, η οποία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την Θάλασσα της Ιαπωνίας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο πύραυλοι, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας, εκτοξεύθηκαν από την ανατολική παράκτια περιοχή της Βόρειας Κορέας, κοντά στη Wonsan, με διαφορά περίπου τριών ωρών. Ο πρώτος διένυσε περίπου 450 χιλιόμετρα, ενώ ο δεύτερος περισσότερα από 600 χιλιόμετρα, κατευθυνόμενοι προς τα ανατολικά ύδατα της Βόρειας Κορέας. Οι πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα, εκτός της AOZ της Ιαπωνίας, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε πλοία ή αεροσκάφη στην περιοχή.

Σε επιφυλακή Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Οι νέες εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο ημέρες μετά την προειδοποίηση της Πιονγκγιάνγκ ότι θα ενισχύσει τις δυνατότητές της ως προς την πυρηνική αποτροπή και θα απαντήσει σε αυτό που χαρακτήρισε «εχθρικές ενέργειες» των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι έχουν ενισχύσει την επιτήρηση και βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Στο Τόκιο, οι αρχές έδωσαν εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλύσουν τις πληροφορίες για τις εκτοξεύσεις και να είναι προετοιμασμένες για τυχόν νέα περιστατικά. Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, δήλωσε ότι το Τόκιο «καταδικάζει έντονα» την εκτόξευση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νέα επίδειξη ισχύος από την Πιονγκγιάνγκ

Οι δύο εκτοξεύσεις αποτελούν την τελευταία από μια σειρά επιδείξεων οπλικών συστημάτων από τη Βόρεια Κορέα, παρά τις προσπάθειες για επαναφορά της διπλωματικής επικοινωνίας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον Αύγουστο, η Πιονγκγιάνγκ είχε εκτοξεύσει περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει ορισμένες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν περιθώρια για την επανέναρξη διπλωματικών συνομιλιών με την Πιονγκγιάνγκ.

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