Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί: Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

Την κλιματική εικόνα για την Ευρώπη περιπλέκει ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη ενός ισχυρού Super El Niño στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ένας νέος πολικός στρόβιλος σχηματίζεται ταχύτατα πάνω από τον Βόρειο Πόλο, καθώς η έντονη ψύξη στη στρατόσφαιρα και η απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι ήδη εμφανείς στα δεδομένα του φετινού Σεπτεμβρίου.

Παρότι η σεζόν ξεκινά με ισχυρότερη δομή σε σχέση με πέρυσι, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ένα διαμετρικά αντίθετο σκηνικό για τους επόμενους ψυχρούς μήνες. Τα εποχικά μοντέλα καιρού, μάλιστα, συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντική επιβράδυνση αυτού του τεράστιου κυκλωνικού συστήματος στα μέσα του χειμώνα, με αποτέλεσμα την εξασθένηση των ανέμων.

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