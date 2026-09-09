Με δύο εκπομπές στον ΣΚΑΪ ο Άκης Πετρετζίκης: Τι «κρατά» από τον Alpha και η επιδότηση ΕΚΚΟΜΕΔ

Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με δύο εκπομπές. Το πρότζεκτ που εντάχθηκε και στο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα συμφωνία του Άκη Πετρετζίκη με τον ΣΚΑΪ, ο οποίος επιστρέφει στο κανάλι του Φαλήρου σχεδόν μετά από μια δεκαετία. Το συμβόλαιό του με τον Alpha ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση ένταξής του στο δυναμικό του σταθμού.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για μια διευρυμένη συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μόνο την παρουσίαση εκπομπών αλλά ενεργή συμμετοχή του πρώτου Έλληνα master chef και στις διαδικτυακές εκδόσεις του ομίλου της «Καθημερινής».

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