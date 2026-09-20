Η πρώτη τοποθέτηση του Έντ Σίραν μετά την απομάκρυνση του Macklemore: «Δεν μπορώ πλέον να κρύβω πώς αισθάνομαι» (vid)

Ο Βρετανός τραγουδιστής μίλησε στην πρώτη συναυλία του μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του : «Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ακτιβιστής μουσικός»

Ο Έντ Σίραν μίλησε ανοιχτά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στη Γάζα, στην πρώτη συναυλία του μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του, δηλώνοντας ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ ήταν φρικτή, ενώ χαρακτήρισε καταστροφικά, αδικαιολόγητα και δυσανάλογα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

«Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ακτιβιστής μουσικός»

Ο 35χρονος Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή του Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια, χωρίς τα support acts που είχαν προγραμματιστεί για την περιοδεία του, μετά τις εξελίξεις με τον Macklemore και την αποχώρηση και άλλων καλλιτεχνών. Στην αρχή της εμφάνισής του, ο Σίραν αναφέρθηκε στις δύσκολες αποφάσεις των τελευταίων ημερών και ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του. «Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις και κάνω λάθη. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτά», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ήθελε ποτέ να έχει τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή ούτε να γίνει «ακτιβιστής μουσικός», όμως οι εξελίξεις τον έφεραν στο επίκεντρο μιας συζήτησης για την ελευθερία της έκφρασης και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου και ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας ακτιβιστής μουσικός. Όμως αυτό με έφερε στη μέση μιας σημαντικής και παθιασμένης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο σύνθετο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», είπε.

Η αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τη Γάζα

Ο Έντ Σίραν στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική του θέση για τον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να παραμένει σιωπηλός. «Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό», ανέφερε.

Μιλώντας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ Nova, είπε ότι ήταν «φρικτή» και ότι επιβάρυνε τον πόνο που έχει βιώσει ο εβραϊκός λαός επί αιώνες. Για τη Γάζα, ο Σίραν δήλωσε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο», προσθέτοντας ότι έχει «ραγίσει» η καρδιά του από την έκταση της καταστροφής και την απώλεια ζωών αμάχων και παιδιών. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι η «συστημική αδικία» που εκτυλίσσεται εκεί δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ed Sheeran has addressed the Macklemore-Palestine fallout in remarks at his solo concert in Philadelphia. Sheeran has faced intense backlash after Macklemore was dropped from the concert tour over his ‘Free Palestine’ comments. pic.twitter.com/pP53t0ZQo8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2026

«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι»

Κλείνοντας την αναφορά του, ο Έντ Σίραν ευχαρίστησε το κοινό που βρέθηκε στη συναυλία και τόνισε ότι θέλει οι εμφανίσεις του να αποτελούν χώρο στον οποίο μπορούν να συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις.

«Αυτή η συναυλία εξακολουθεί να είναι ένας χώρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όπου ο καθένας εδώ μπορεί να στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν αντίθετες απόψεις. Όλοι μπορούν να στέκονται δίπλα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά όλοι μπορούν να συμφωνούν σε ένα πράγμα: να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια», είπε. Η συναυλία στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε ενώ έξω από το στάδιο είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, με αφορμή την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία.

Η υπόθεση Macklemore και η αποχώρηση των support acts

Η αντιπαράθεση γύρω από την περιοδεία του Σίραν ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Macklemore υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο ράπερ είχε φωνάξει «Free Palestine» από τη σκηνή και είχε παρουσιάσει το τραγούδι του «Hind’s Hall», που αφορά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia. Στη συνέχεια, ο Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Σίραν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από πιέσεις χώρων όπου ήταν προγραμματισμένες συναυλίες.

Ο Σίραν είχε δηλώσει ότι οι χώροι απείλησαν να ακυρώσουν τις εμφανίσεις εάν ο Macklemore παρέμενε στο πρόγραμμα, ενώ ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο οι χώροι συναυλιών να ελέγχουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο των καλλιτεχνών. Μετά την απομάκρυνση του Macklemore, αποχώρησαν από την περιοδεία και άλλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Finneas, Lukas Graham και Aaron Rowe, καθώς και το ιρλανδικό συγκρότημα Beoga. Ο Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτης του Gillette Stadium, έχει υπερασπιστεί την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος δεν παρέχει «βήμα για ρητορική μίσους» και επικαλούμενος προηγούμενες δηλώσεις και περιστατικά που, κατά την άποψή του, ήταν προσβλητικά για την εβραϊκή κοινότητα.

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