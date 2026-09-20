Τουρκική μαφία: Η ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή στη Θεσσαλονίκη– Δύο συλλήψεις

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Ένα σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με τη δράση αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη φέρεται να απέτρεψε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι Αρχές εντόπισαν οπλισμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, προοριζόταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή.

Δύο συλλήψεις στις Συκιές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Interpol και υπηρεσίες του εξωτερικού, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 36 και 30 ετών, στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση του οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο. Ο ένας κρατούσε μια χάρτινη συσκευασία και ο δεύτερος μια μπλε τσάντα. Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων ένα στρατιωτικού τύπου όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με διόπτρα ακριβείας, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, ασύρματοι και φυσίγγια.

Κατά την ίδια πηγή, ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε παραλάβει τον οπλισμό στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο άτομο στην Ευκαρπία. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα όπλα προορίζονταν για έναν 49χρονο Τούρκο, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, και στη συνέχεια θα παραδίδονταν σε μέλος των Daltonlar. Οι Daltonlar είναι τουρκική εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, οι Αρχές φέρεται να είχαν πληροφορίες για σχέδιο εκτέλεσης μέλους αντίπαλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη.

Οι περιοριστικοί όροι μετά τις απολογίες

Η εξέλιξη που έχει προκαλέσει ερωτήματα αφορά την τύχη των δύο συλληφθέντων μετά τις απολογίες τους. Ο 36χρονος Τούρκος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές τον μήνα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 30χρονος Έλληνας μετά την απολογία του. Στη δική του περίπτωση, προβλέπεται υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Οι δύο άνδρες δεν προφυλακίστηκαν, παρά το γεγονός ότι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον οπλισμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, συνδεόταν με το σχέδιο εκτέλεσης του συμβολαίου θανάτου.Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από το σχέδιο, ποιος ήταν ο ακριβής στόχος και σε ποιον προοριζόταν ο συγκεκριμένος οπλισμός.

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