100.000 followers «κόστισε» το «Free Palestine» στον Ed Sheeran: Ο Macklemore αφαιρέθηκε από την περιοδεία μετά από αυτή την δήλωση

Η απομάκρυνση του Macklemore μετά τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κεντρικό αποδέκτη όλων των σχολίων, τον Ed Sheeran.

Ο Ed Sheeran φαίνεται να έχει χάσει σχεδόν 100.000 followers στο Instagram, εν μέσω της διαμάχης που έχει ξεσπάσει με τον Macklemore και των αντιδράσεων γύρω από την περιοδεία του. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Macklemore ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απομακρύνθηκε από το Loop Tour του Sheeran, μετά τα φιλοπαλαιστινιακά σχόλια που έκανε επί σκηνής.

Ο Αμερικανός ράπερ, κατά κόσμον Benjamin Hammond Haggerty, είχε φωνάξει «Free Palestine» κατά την εμφάνισή του στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ στις 4 Σεπτεμβρίου, και μετά την κριτική που δέχτηκε, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας. Σε ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, Robert Kraft, έθεσε στον Sheeran ένα «τελεσίγραφο», με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το tour.

Από την μεριά του, ο Ed Sheeran θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, γράφοντας ότι η αποχώρηση του Macklemore από την περιοδεία ήταν απόφαση του διοργανωτή, όπως και το συμβόλαιο του Macklemore, το οποίο δεν είχε να κάνει με τον ίδιο.

Πρόσθεσε ότι δεν θα άφηνε «ξεκρέμαστους» τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια για τις συναυλίες, ούτε την ομάδα και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που βασίζονται στην περιοδεία για την εργασία και το εισόδημά τους, όμως παρά την διευκρίνισή του, φαίνεται πως μέρος του κοινού του έχει αντιδράσει αρνητικά στην υπόθεση.

Οι αντιδράσεις στα social media

Σύμφωνα με στοιχεία του HypeAuditor, ο τραγουδιστής έχει χάσει σχεδόν 100.000 followers στο Instagram από τότε που ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαμάχη. Τα στοιχεία καταγράφουν την απώλεια followers, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν από μόνα τους ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην υπόθεση με τον Macklemore.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες έχουν κατακλύσει τις αναρτήσεις του με σχόλια όπως «Free Palestine», ενώ ορισμένοι τον κατηγορούν ότι δεν παίρνει θέση.

Κι άλλες απώλειες για την περιοδεία

Την ίδια στιγμή, ο Ed Sheeran, έρχεται αντιμέτωπος με ένα ντόμινο αποχωρήσεων από τα supporting acts της περιοδείας. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Aaron Rowe, που συμμετείχε στο βορειοαμερικανικό σκέλος, ανακοίνωσε στις 15 Σεπτεμβρίου ότι αποχωρεί, κάνοντας αναφορά στην ιστορία της Ιρλανδίας και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε μια περιοδεία όπου, όπως είπε, «σιωπούνται» φωνές που μιλούν για τους Παλαιστίνιους.

Λίγο αργότερα, την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο Finneas, γράφοντας ότι «οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν μιλούν για τους καταπιεσμένους» και δηλώνοντας τη στήριξή του στην Παλαιστίνη. Οι αποχωρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς το ιρλανδικό συγκρότημα Beoga ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει στις υπόλοιπες εμφανίσεις, ενώ το δανέζικο pop συγκρότημα Lukas Graham επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από την περιοδεία.

Έτσι, η διαμάχη γύρω από τον Macklemore εξελίσσεται σε ευρύτερη αναστάτωση για την περιοδεία του Ed Sheeran, με αντιδράσεις από το κοινό και διαδοχικές αποχωρήσεις καλλιτεχνών.

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