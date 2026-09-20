Κρίστα Πάικ: Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης

Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η 50χρονη κρατούμενη βρίσκεται στη «Death Row» σχεδόν τρεις δεκαετίες

Η Κρίστα Πάικ αναμένεται να γίνει, εφόσον η εκτέλεσή της πραγματοποιηθεί, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με θανατηφόρα ένεση, ενώ η νομική της ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αποτραπεί.

Η 50χρονη Πάικ βρίσκεται στη φυλακή από τη δεκαετία του 1990, μετά την καταδίκη της για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995 στο Νόξβιλ του Τενεσί. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996.

Ζητούν να βρίσκονται μόνο γυναίκες στον θάλαμο

Το Tennessee Department of Correction έχει ανακοινώσει επίσημα ότι η εκτέλεση της Πάικ είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, στο Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ. Η πολιτεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής των δημοσιογράφων που θα παραστούν ως μάρτυρες. Εφόσον η εκτέλεση πραγματοποιηθεί, η Πάικ θα είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην πολιτεία ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Μέσα στις τελευταίες προσπάθειες της νομικής της ομάδας να αποτραπεί η εκτέλεση βρίσκεται και ένα ιδιαίτερο αίτημα, να είναι μόνο γυναίκες σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρόντες στον θάλαμο εκτέλεσης. Το αίτημα συνδέεται με το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που έχει περιγραφεί στην υπόθεση της Πάικ. Η νομική της ομάδα υποστηρίζει ότι η διαδικασία της εκτέλεσης, και ειδικότερα το ενδεχόμενο να την ακινητοποιήσουν άνδρες υπάλληλοι πάνω στο φορείο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σοβαρό τραυματικό ερέθισμα. Η πλευρά της Πάικ έχει υποστηρίξει επίσης ότι το ιστορικό τραύματος και η μετατραυματική διαταραχή που, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αντιμετωπίζει πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία.

Η νομική μάχη για να μην πραγματοποιηθεί η εκτέλεση

Παράλληλα με το συγκεκριμένο αίτημα, οι δικηγόροι της έχουν καταθέσει αίτηση χάρης στον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, ζητώντας να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Η αίτηση χάρης, έκτασης 226 σελίδων, επικαλείται μεταξύ άλλων το ιστορικό κακοποίησης της Πάικ κατά την παιδική της ηλικία, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ψυχική της κατάσταση και την ηλικία της όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η πολιτεία, πάντως, έχει υποστηρίξει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της θανατηφόρας ένεσης. Τον Αύγουστο, ειδικός δικαστικός λειτουργός που εξέτασε την προσφυγή της Πάικ έκρινε ότι η πλευρά της δεν απέδειξε ότι το πρωτόκολλο εκτέλεσης δημιουργεί ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρού πόνου ή περιττής ταλαιπωρίας. Η Πάικ καταδικάστηκε το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ, την οποία γνώριζε από το Job Corps στο Νόξβιλ. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν έγινε το έγκλημα το 1995, καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και συνωμοσία για φόνο πρώτου βαθμού και της επιβλήθηκε η θανατική ποινή. Έκτοτε έχει περάσει σχεδόν 30 χρόνια στη φυλακή, ενώ η υπόθεσή της έχει βρεθεί επανειλημμένα ενώπιον των δικαστηρίων.

Νέο ντοκιμαντέρ με συνέντευξη της Πάικ από τη φυλακή

Η υπόθεση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο λόγω του νέου ντοκιμαντέρ «Dead Woman Walking: Pike vs. Tennessee», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή του Criminally Obsessed περιλαμβάνει αποκλειστική συνέντευξη της Πάικ από τη φυλακή, καθώς και αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις με τη νομική της ομάδα και τη μητέρα της Κόλιν Σλέμερ.

Η εκτέλεση της Πάικ παραμένει προγραμματισμένη, μέχρι τότε, ωστόσο, μπορούν να υπάρξουν δικαστικές ή άλλες εξελίξεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της υπόθεσης.

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