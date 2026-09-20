Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος

Ένα τεράστιο, σχεδόν κατάμαυρο παγόβουνο σε σχήμα διαμαντιού εμφανίστηκε ανάμεσα στους λευκούς πάγους του Λαμπραντόρ, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή του.

Αν κάποιος έβλεπε ξαφνικά μέσα στη θάλασσα έναν τεράστιο μαύρο όγκο πάγου, θα μπορούσε εύκολα να νομίσει ότι πρόκειται για σκηνή από ταινία. Αυτό ακριβώς αντίκρισε ο ψαράς Hallur Antoniussen, όταν εντόπισε το ασυνήθιστο παγόβουνο στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.

Ο Antoniussen βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi, όταν είδε το παγόβουνο στα μέσα Μαΐου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Ένα παγόβουνο που έμοιαζε με διαμάντι

Το εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο το χρώμα του, το παγόβουνο είχε και ένα ασυνήθιστο, σχεδόν διαμαντένιο σχήμα. Ο ψαράς το φωτογράφισε και οι εικόνες σύντομα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο παγόβουνο ξεχώριζε έντονα ανάμεσα στους λευκούς και γαλάζιους πάγους που υπήρχαν γύρω του. Σύμφωνα με τον Antoniussen, το μέγεθός του ήταν δύσκολο να υπολογιστεί από τη θάλασσα, όμως εκτίμησε ότι ήταν τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από ένα συνηθισμένο μπανγκαλόου.

Η ακριβής αιτία του σκούρου χρώματος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μία από τις βασικές εξηγήσεις που έδωσε ο παγετωνολόγος Lev Tarasov του Memorial University είναι ότι το παγόβουνο μπορεί να περιέχει μεγάλες ποσότητες πετρωμάτων, χώματος και άλλων ιζημάτων που εγκλωβίστηκαν στον πάγο καθώς ο παγετώνας κινούνταν προς τη θάλασσα. Αυτά τα υλικά μπορούν να κάνουν τον πάγο να φαίνεται γκρι ή ακόμη και σχεδόν μαύρος. Έχουν διατυπωθεί επίσης υποθέσεις για ηφαιστειακή τέφρα, ενώ δεν έχει αποκλειστεί ακόμη και η παρουσία υλικών που συνδέονται με αρχαία πρόσκρουση μετεωρίτη. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί για το συγκεκριμένο παγόβουνο.

Μπορεί να είναι χιλιάδων ετών

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ίσως η ηλικία του πάγου. Ο Tarasov έχει εκτιμήσει ότι παρόμοιος πάγος μπορεί να είναι τουλάχιστον 1.000 ετών, ενώ σε ακραία περίπτωση θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί ακόμη και πριν από 100.000 χρόνια.

Για να εξακριβωθεί όμως τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο μαύρο παγόβουνο, θα χρειαζόταν να εξεταστεί απευθείας από επιστήμονες. Μέχρι τότε, ο σκοτεινός όγκος που εμφανίστηκε στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ παραμένει ένα από τα πιο ασυνήθιστα παγόβουνα που έχουν καταγραφεί.

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