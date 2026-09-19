Φυγόδικος από το 2018 συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη: Ζούσε ως τρανς γυναίκα με την ταυτότητα της αδελφής του

Τούρκος άνδρας, ο οποίος καταζητούνταν από το 2018, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, να ζει ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση.

Ο Τούρκος Τουγρούλ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010, αλλά είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 για να αποφύγει μια ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Οι αρχές τον αναζητούσαν έκτοτε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μεγάλη ανατροπή, όμως, ήρθε όταν τον αναγνώρισαν στην περιοχή Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που είχε σχεδιαστεί για να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης φυγάδες με ποινές φυλάκισης που δεν είχαν εκτίσει.

Η ζωή ως γυναίκα που είχε αποπροσανατολίσει τις αρχές

Αυτό που έκανε την υπόθεση του Μπασάρ να ξεχωρίζει από άλλες που επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης ήταν η σοκαριστική ανακάλυψη πως ζούσε ως γυναίκα για χρόνια, υιοθετώντας την ταυτότητα της αδερφής του και αλλάζοντας την εμφάνισή του σε σημείο που έγινε αγνώριστος.

Δεν είναι σαφές πώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τούγρουλ Μπασάρ μετά από τόσα χρόνια, αλλά πιστεύεται πως χρησιμοποίησαν συστήματα παρακολούθησης στην οικογένειά του και γνωστούς συνεργάτες του.

Έτσι ανακάλυψαν πως υπήρχαν δύο νεαρές κυρίες που ζούσαν στο σπίτι της αδερφής του, οι οποίες προφανώς χρησιμοποιούσαν την ίδια ταυτότητα όταν έβγαιναν έξω.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, η μεταμόρφωση του Μπασάρ ήταν τόσο ριζική που δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε φωτογραφίες άγνωστων ηθοποιών από χρόνια για να τον αναγνωρίσουν. Κατέφυγαν στο να ακολουθούν τη μυστηριώδη γυναίκα που παρίστανε την αδερφή του και να συλλέγουν στοιχεία μέχρι να βεβαιωθούν ότι ήταν αυτός.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα τον ξεσκέπασαν: Σε ανδρικές φυλακές θα εκτίσει την ποινή του

Όταν η αστυνομία, τελικά, κατέφθασε στο σπίτι του και τον συνέλαβε, είχε μαζί του την ταυτότητα της αδερφής του, αλλά ένα τεστ δακτυλικών αποτυπωμάτων κατάφερε να τον ξεσκεπάσει.

Αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν μόνο την άψογη μεταμφίεσή του, άλλες ισχυρίζονται ότι είχε υποβληθεί σε αλλαγή φύλου για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο Τούγρουλ Μπασάρ θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του σε φυλακή ανδρών, ανεξάρτητα από το πως αυτοπροσδιορίζεται. Επειδή δεν ενημέρωσε ποτέ επίσημα το όνομα ή το φύλο του στο σύστημα δημοσίων σχέσεων της Τουρκίας, θα καταχωρηθεί σύμφωνα με εκείνο που αναγράφεται στην ταυτότητά του.

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