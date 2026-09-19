Το μεγαλύτερο νεκροταφείο στον κόσμο: 6 εκατ. νεκροί αναπαύονται εκεί για πάνω από 1.400 χρόνια (vid)

Στις παρυφές της ιερής πόλης Νατζάφ στο Ιράκ εκτείνεται το Wadi-us-Salaam, το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου, όπου αναπαύονται περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι.

Δίπλα σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους του Ιράκ, την πόλη Νατζάφ, βρίσκεται μια αρχαία έκταση που φιλοξενεί εκατομμύρια σορούς και καλύπτει περισσότερα από 9,17 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η έκτασή του είναι σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του Σέντραλ Παρκ στο Μανχάταν. Το όνομά του είναι Wadi-us-Salaam, που μεταφράζεται από τα αραβικά ως «Κοιλάδα της Ειρήνης», και θεωρείται ευρέως ως το μεγαλύτερο νεκροταφείο στον πλανήτη.

Χρησιμοποιείται αδιάκοπα για περισσότερα από 1.000 χρόνια και συνεχίζει να δέχεται ταφές μέχρι και σήμερα. Κοιτάζοντάς το κανείς από τον ουρανό μοιάζει με μια αχανή μητρόπολη, αλλά στο έδαφος εμφανίζεται ως ένας χαοτικός λαβύρινθος από τάφους, σοκάκια, ταφόπλακες και άλλες κατασκευές.

Οι προσωπικότητες που αναπαύονται εκεί

Το νεκροταφείο προσελκύει Σίτες μουσουλμάνους από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι επιθυμούν να ταφούν εκεί επειδή γειτνιάζει με το τέμενος του Αλή ιμπν Αμπί Τάλιμπ, εξαδέλφου και γαμπρού του Προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος ήταν ο πρώτος Σίτης Ιμάμης. Μάλιστα, οι τάφοι που βρίσκονται πιο κοντά στο τέμενος του Ιμάμη Αλή θεωρούνται οι πιο περιζήτητοι.

Υπολογίζεται ότι 5 έως 6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ταφεί εκεί τα τελευταία 1.400 χρόνια, από αρχαίους προφήτες και βασιλιάδες μέχρι σύγχρονους στρατιώτες από τον πόλεμο του Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τις μάχες ενάντια στο ISIS.

Το νεκροταφείο περιλαμβάνει έναν ολόκληρο τομέα αφιερωμένο σε όσους σκοτώθηκαν κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, καθώς και ένα άλλο τμήμα για την εξέγερση των Σιιτών το 1991 ενάντια στον Σαντάμ Χουσεΐν.

Ανάμεσα στα εκατομμύρια των νεκρών περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός ιστορικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων, όπως ο Μοχάμεντ Μπακίρ αλ-Σαντρ, Ισλαμιστής λόγιος και πολιτικός ακτιβιστής στο Ιράκ που εκτελέστηκε από τον Σαντάμ το 1980, καθώς και ο Χουντ και ο Σάλιχ, δύο σεβαστοί προϊσλαμικοί προφήτες.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το νεκροταφείο παρουσιάζει μια σκοτεινή και έντονη δραστηριότητα. Στο απόγειο του πολέμου στο Ιράκ, έως και 250 σοροί ενταφιάζονταν καθημερινά στο νεκροταφείο. Όταν το ISIS κατέλαβε τμήματα της χώρας το 2014, αναφέρθηκε ότι ο αριθμός αυτός παρέμενε γύρω στις 200 ταφές την ημέρα.

Η δραματική αύξηση των ταφών και οι θρύλοι για τα πνεύματα

Σύμφωνα με ανθρώπους που συχνάζουν τακτικά στο Wadi-us-Salaam, τα σοκάκια του είναι γνωστό ότι στοιχειώνονται από τζίνι και άλλα πνεύματα. Ο Χαϊντάρ αλ-Χατέμι, πρώην νεκροθάφτης, δήλωσε στο Al Jazeera το 2019: «Μια μέρα, μια σκιά σκαρφάλωσε πίσω μου και με χτύπησε βίαια στο κεφάλι, αφήνοντάς με σοβαρά τραυματισμένο. Δεν περπατάω πλέον ίσια και νιώθω ότι το φάντασμα ακόμα στοιχειώνει το σώμα μου».

Ένας άλλος νεκροθάφτης, ο Αμπού Σεμπί, περιέγραψε μια παρόμοια εμπειρία: «Συνέβη τη νύχτα, ενώ εργαζόμουν μέσα στον τάφο για να τοποθετήσω μια νεκρή γυναίκα στη συστοιχία της κατά τη διάρκεια της κηδείας. Όταν έσκυψα, το χέρι της με χαστούκισε στο πρόσωπο τόσο δυνατά που έμεινα "άγαλμα"».

Φυσικά, από επιστημονική άποψη τέτοιοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να σχολιαστούν, ωστόσο ιστορικά το νεκροταφείο αποτελεί ένα συναρπαστικό κατάλοιπο της μυθολογίας της περιοχής πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ τον 7ο αιώνα.

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