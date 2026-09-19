Γίνονται εθελοντές σε ιστορικό φάρο 313 σκαλοπατιών της Καλιφόρνιας με δωρεάν διαμονή

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε ιστορικό φάρο της Καλιφόρνιας, αναζητώντας εθελοντές για τη χειμερινή περίοδο. Θα πήγαινες;

Η προοπτική του να ζήσει κανείς για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο απέναντι από τον Ειρηνικό Ωκεανό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από το πρόγραμμα εθελοντισμού της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ στο Point Reyes της Καλιφόρνιας.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε άτομα που επιθυμούν να διαμείνουν δωρεάν δίπλα στο εμβληματικό κτίσμα, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στην προβολή της ιστορίας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι υποχρεώσεις, οι παροχές και οι δυσκολίες της διαμονής

Η θέση αφορά τη χειμερινή περίοδο, από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως την 1η Φεβρουαρίου 2027. Οι εθελοντές θα εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα σε τέσσερις βάρδιες των 7,5 ωρών. Τα καθήκοντά τους επικεντρώνονται στην υποδοχή τουριστών, στις ενημερωτικές ομιλίες για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, καθώς και στις απαντήσεις σε ερωτήματα του κοινού.

Σε αντάλλαγμα, παρέχεται ιδιωτικό δωμάτιο σε κοινόχρηστη κατοικία με καλυμμένα όλα τα έξοδα (νερό, αέριο, ίντερνετ, πλύσιμο ρούχων και στάθμευση).

Παρ' όλα αυτά, οι εθελοντές καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, όπως τους ισχυρούς ανέμους, το κρύο και τη συχνή-πυκνή ομίχλη που «σκεπάζει» την ακτή. Τέλος, για να ανέβει κανείς στον φάρο πρέπει να ανέβει 313 σκαλοπάτια!

Η ιστορική διαδρομή του φάρου: Από την ίδρυση το 1870 μέχρι τη μετατροπή του σε μουσείο

Ο φάρος ξεκίνησε τη λειτουργεία του την 1η Δεκεμβρίου 1870, έχοντας ως βασική αποστολή την αποτροπή ναυαγίων σε μια περιοχή που φημίζεται για την άγρια θάλασσά της, κυρίως και λόγω της ομίχλης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι φαροφύλακες εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργεία του, καθοδηγώντας τα πλοία μπροστά από τους απόκρημνους βράχους.

Όμως, το 1975 ο φάρος έπαψε να λειτουργεί επιχειρησιακά όταν αντικαταστάθηκε από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα φωτισμού και έκτοτε φιλοξενεί κόσμο ως μουσείο που διατηρεί ζωντανή τη ναυτική ιστορία του τόπου.