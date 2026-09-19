Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει τη νέα 11η Σεπτεμβρίου: «Κατάρρευση πολιτισμού μέσα στα επόμενα 20 χρόνια» (vid)

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας», προειδοποιεί για νέο πλήγμα τύπου 11ης Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ολοκληρωτική κατάρρευση του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ο καθηγητής Τζιανγκ Σουετσίν αυτοπροσδιορίζεται ως «μία από τις πιο έντονες προσωπικότητες στον κόσμο αυτή τη στιγμή», ενώ έχει το παρατσούκλι «Νοστράδαμος της Κίνας».

Μίλησε για την πρόβλεψή του σχετικά με μια νέα επίθεση ανάλογη της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η κατάρρευση του ίδιου του πολιτισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η πρόβλεψη για μια νέα 11η Σεπτεμβρίου στις χρηματοπιστωτικές υποδομές

Μελετώντας τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα κίνητρα και την ιστορική δράση προσώπων και θεσμών, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι προσπαθεί να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για αυτά που έρχονται, αναγνωρίζοντας πως πολλοί δεν επιθυμούν να ακούσουν τις εκτιμήσεις του.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζιανγκ Σουετσίν εκτιμά ότι αυτή τη φορά ο στόχος δεν θα είναι φυσικός, αλλά ψηφιακός: «Αν υπάρξει άλλη μια επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, πιστεύω ότι θα είναι μια επίθεση στις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές υποδομές».

Περιγράφοντας ένα νοητικό πείραμα, εξήγησε πως ένας πολίτης μπορεί να προσπαθήσει να πληρώσει για έναν καφέ με το κινητό του και να διαπιστώσει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, για να ανακαλύψει στη συνέχεια πως μια κυβερνοεπίθεση στους κρίσιμους διακομιστές κατέστρεψε τα δεδομένα, εξαφανίζοντας όλες τις οικονομικές αποταμιεύσεις. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να ωθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση αμόκ.

Η κατάρρευση του παγκόσμιου πολιτισμού και η σύγκριση με την Εποχή του Χαλκού

Πέρα από το ενδεχόμενο μιας οικονομικής επίθεσης, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο παγκόσμιος πολιτισμός βαδίζει προς την κατάρρευση μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο της τεχνολογικής της ανάπτυξης, καθώς η περαιτέρω πρόοδος απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση και παγκοσμιοποίηση, τάσεις που ανατρέπονται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν.

Διευκρινίζοντας την έννοια της «κατάρρευσης», ο Τζιανγκ εξήγησε ότι δεν αναφέρεται απλώς σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή σε μια αλλαγή της παγκόσμιας τάξης, αλλά σε μια δομική κρίση που τροφοδοτείται από την τεράστια ανισότητα, το χρέος και την πόλωση.

Παρομοιάζει τη σημερινή εποχή με την «κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού», όπου οι κλιματικές αλλαγές, οι λιμοί και οι μεταναστεύσεις υπερέβησαν τις αντοχές των συστημάτων, οδηγώντας στην εξαφάνιση των θεμελιωδών στοιχείων του πολιτισμού.