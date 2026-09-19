Τραγωδία σε σούπερ μάρκετ στη Βιρτζίνια: 17χρονη υπάλληλος κάλεσε τους γονείς της και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου 77χρονο (vid)

Τραγικό θάνατο βρήκε 77χρονος στη Βιρτζίνια, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από γονείς 17χρονης υπαλλήλου καταστήματος, ύστερα από φραστικό επεισόδιο για ένα καρότσι.

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, με θύμα τον 77χρονο Μπερτ Ατιένζα. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε αναίσθητος στο σημείο και άφησε την τελευταία του πνοή την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.

Βίντεο από το κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος, που εξασφάλισε το τηλεοπτικό δίκτυο WTKR, καταγράφει τις στιγμές πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το χρονικό της επίθεσης: Τον σκότωσαν για ένα... καρότσι

Ο 77χρονος φαίνεται να περπατά ήρεμα στους διαδρόμους του σουπερμάρκετ κρατώντας ένα καρότσι, όταν ξαφνικά εμφανίζονται δύο άτομα. Ο ένας του αρπάζει το καρότσι και τον σπρώχνει με βία πάνω σε ένα ράφι, ενώ ο δεύτερος αρχίζει να τον χτυπά και να τον κλωτσά καθώς εκείνος καταρρέει στο έδαφος. Οι δύο δράστες απομακρύνονται, ενώ η σοκαρισμένη σύζυγος του θύματος, Τζόζεφιν, γονατίζει δίπλα του προσπαθώντας να τον βοηθήσει.

Η ίδια, μιλώντας στο WTKR, αποκάλυψε τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην τραγωδία, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 42 χρόνια: «Σταματήσαμε στο σούπερ μάρκετ μετά την εκκλησία για να ψωνίσουμε. Μία 17χρονη υπάλληλο σχεδόν με χτύπησε με ένα βαρύ καρότσι και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη».

Ο Μπερτ αντέδρασε και ζήτησε εξηγήσεις από τη νεαρή, λέγοντάς της: «Κόντεψες να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καρότσι σου και δεν είπες ούτε ένα "με συγχωρείτε", ούτε ζήτησες συγγνώμη». Η υπάλληλος άρχισε να λογομαχεί μαζί του και, καθώς το ζευγάρι απομακρυνόταν, τους πέταξε μια κονσέρβα, η οποία ευτυχώς δεν τους πέτυχε.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασαν οι γονείς της 17χρονης, οι οποίοι επιτέθηκαν αμέσως στον 77χρονο: «Περικύκλωσαν τον σύζυγό μου και ένας από τους ενήλικες τον χτύπησε στο πρόσωπο. Έπεσε στο πάτωμα. Τρόμαξα πολύ, δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε η Τζόζεφιν.

Η ίδια ικέτευσε το ζευγάρι να σταματήσει, τονίζοντας ότι ο σύζυγός της αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιακά προβλήματα, όμως εκείνοι αγνόησαν τις εκκλήσεις της και συνέχισαν τον ξυλοδαρμό.

Ραγίζουν καρδιές τα τελευταία τους λόγια

Η Τζόζεφιν περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας με τον σύζυγό της πριν εκείνος χάσει τις αισθήσεις του: «Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμη να μιλήσει και μου είπε "βοήθησέ με, σήκωσέ με". Του είπα "όχι, αιμορραγείς. Αιμορραγεί το στόμα σου. Έρχεται ασθενοφόρο". Τον κοίταξα ξανά. Δεν είχε πλέον αισθήσεις».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, για την υπόθεση συνελήφθησαν η 42χρονη Έρικα Μίτσελ και ο 44χρονος Τράβις Ουάιτ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κρατούνται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Παράλληλα, η 17χρονη υπάλληλος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με δόλο και συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος.

Εκπρόσωπος της αλυσίδας Walmart δήλωσε στο WTKR ότι η 17χρονη δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία και πως η διοίκηση συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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