Νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Αιγυπτιακής ερήμου: Τα ευρήματα που δείχνουν πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος

Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν πλούσια συλλογή απολιθωμένων δοντιών καρχαρία στην έρημο της Αιγύπτου, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός ακμάζοντος θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Οι καρχαρίες βρίσκονται στον πλανήτη εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια (πριν από τα πρώτα δέντρα δηλαδή) σε έναν κόσμο που ελάχιστα θύμιζε τη σημερινή του μορφή. Περιοδικά, νέες ανακαλύψεις απολιθωμάτων έρχονται να υπενθυμίσουν αυτή την εντυπωσιακή μακροζωία του είδους, όπως συνέβη πρόσφατα στις ερημικές εκτάσεις της Αιγύπτου.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, στη νοτιοδυτική έρημο της χώρας, περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου. Σε γεωλογικό στρώμα που χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο (πριν από 100,5 έως 66 εκατομμύρια χρόνια), ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Τάρεκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου εντόπισε έναν σημαντικό θησαυρό από προϊστορικά δόντια καρχαριών.

Καρχαρίες στην Αίγυπτο: Τι έδειξαν οι μελέτες;

Η συλλογή περιλαμβάνει 14 δόντια που ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε εξαφανισμένα είδη. Δύο από αυτά τα είδη δεν είχαν αναγνωριστεί ποτέ ξανά στην Αίγυπτο, ενώ ένα μόλις αποτελεί ενδεχομένως την πρώτη καταγεγραμμένη ένδειξη του συγκεκριμένου καρχαρία σε ολόκληρη την αφρικανική Ήπειρο.

«Αυτό που κάνει την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι μας δίνει μια εικόνα ενός πολύ πιο ποικιλόμορφου θαλάσσιου οικοσυστήματος από αυτό που γνωρίζαμε ότι υπήρχε σε αυτό το μέρος της Βόρειας Αφρικής», δήλωσε ο Τάρεκ Γιασίν.

Πριν από 250 έως 35 εκατομμύρια χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αιγύπτου καλυπτόταν από έναν προϊστορικό ωκεανό. Η μεγάλη ποικιλία των ευρημάτων στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ υποδηλώνει ότι η περιοχή φιλοξενούσε μία πλήρης τροφική πυραμίδα: μικρά ψάρια στη βάση, μεσαίους θηρευτές και κορυφαίους θηρευτές.

Η περιοχή βρισκόταν στο εξωτερικό άκρο της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, όπου τα νερά εμπλουτίζονταν συνεχώς με θρεπτικά συστατικά από τα βάθη του ωκεανού. Την ευφορία του περιβάλλοντος επιβεβαιώνει και η παρουσία φωσφορικών αλάτων στα τοπικά πετρώματα.

Η ανθεκτικότητα των δοντιών στο πέρασμα του χρόνου

Τα δόντια των καρχαριών διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια χάρη στη διαδικασία ορυκτοποίησης μετά την ταφή τους στα ιζήματα. Το γεγονός αυτό είναι σωτήριο για τους παλαιοντολόγους, καθώς ο σκελετός του καρχαρία αποτελείται εξ ολοκλήρου από χόνδρο, ο οποίος αποσυντίθεται ταχύτατα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μεγαλοδόντας, ο γιγαντιαίος εξαφανισμένος καρχαρίας που έφτανε σε μήκος τα 20 μέτρα. Παρότι δεν έχει βρεθεί ποτέ πλήρης σκελετός του, η ύπαρξή του είναι επιβεβαιωμένη χάρη στα απολιθωμένα δόντια του που έχουν μέγεθος ανθρώπινης παλάμης.

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