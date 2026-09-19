Νέο βίντεο αποκαλύπτει τι έκανε ο Ριζάι λίγο πριν από τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού

Ο Βούλγαρος ισοβίτης κατηγορείται για τη δολοφονία, ενώ ο αρχιφύλακας έχει προφυλακιστεί και ο Ριζάι αναζητείται

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου, που σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2026 μέσα στις φυλακές Δομοκού, έρχονται στο φως μέσα από βίντεο του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας και μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στον χώρο του εγκλήματος, την ώρα που ο ίδιος παραμένει άφαντος μετά την πρόσφατη απόδρασή του από τις φυλακές.

Για τη δολοφονία κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ενώ προφυλακισμένος βρίσκεται και ο τότε αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο Ριζάι, από την πλευρά του, αρνείται ότι βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο τη στιγμή της εκτέλεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μαρτυρίες και υλικό από τις κάμερες τον τοποθετούν στον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Το βίντεο και οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις των εμπλεκομένων λίγο πριν από τη δολοφονία. Ο Παπαδάτος εμφανίζεται αρχικά σε κοινόχρηστο χώρο της Δ' πτέρυγας, όπου συνομιλεί με συγκρατούμενούς του. Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος ισοβίτης φέρεται να τον πλησιάζει και να του ζητά να τον ακολουθήσει έξω από το κελί.

Οι δύο άνδρες κινούνται προς το κτίριο της διοίκησης και το αρχιφυλακείο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, προς την ίδια κατεύθυνση κατευθύνεται και ο Αλκέτ Ριζάι, συνοδευόμενος από άλλους κρατούμενους.

Σε πλάνα που παρουσιάστηκαν, ο αρχιφύλακας εμφανίζεται να ανταλλάσσει θερμό εναγκαλισμό με τον Ριζάι. Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να οδηγούν τον Παπαδάτο στο παλιό αρχιφυλακείο, έναν χώρο στον οποίο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν υπήρχε λειτουργική κάμερα ασφαλείας.

Εκεί ο κρατούμενος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι και έχασε τη ζωή του. Το σημείο στο οποίο εκτυλίχθηκε η δολοφονία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της έρευνας, καθώς δεν υπάρχει απευθείας εικόνα από το εσωτερικό του δωματίου.

Οι ισχυρισμοί για το περιστατικό

Ο Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για την πράξη, υποστηρίζει ότι ο Παπαδάτος επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα με όπλο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του. Κατά τον ισχυρισμό του, προσπάθησε να τον αφοπλίσει, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει θανάσιμα τον κρατούμενο.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει τις ανακριτικές Αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Ο αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι προσπάθησε να καλυφθεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι δεν είδε τι ακριβώς συνέβη. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε πως ο Ριζάι είχε αποχωρήσει από τον χώρο λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία.

Η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Γερασιμούλα Ζαπάντη, έχει επισημάνει ότι οι αρχικές εξηγήσεις του αρχιφύλακα παρουσιάζουν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Όπως ανέφερε, μέσα σε περίπου επτά λεπτά ένας κρατούμενος βγήκε από την πτέρυγά του και δολοφονήθηκε στο κτίριο της διοίκησης.

Τα ευρήματα και η θέση του Ριζάι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εργαστηριακά ευρήματα που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, αφορούν τον Αλκέτ Ριζάι. Στα παπούτσια του φέρεται να εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, ενώ στα ρούχα του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς να σημαίνουν από μόνα τους ότι έχει αποδειχθεί συμμετοχή του στη δολοφονία.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο όταν σημειώθηκε το έγκλημα και ότι δεν είχε λόγο να αναμειχθεί σε μια τέτοια υπόθεση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ριζάι δεν κατηγορείται για τη δολοφονία και παραμένει μάρτυρας στην υπόθεση. Αντίθετα, ο αρχιφύλακας έχει προφυλακιστεί, καθώς οι Αρχές αξιολογούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει τον Αύγουστο απορρίφθηκε.

Η απόδραση και το ενδεχόμενο διαφυγής

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την απόδραση του Ριζάι από τις φυλακές, καθώς ο 47χρονος αναζητείται από τις Αρχές. Παράλληλα, δημοσιεύματα συνδέουν το όνομά του με επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο, χωρίς αυτό να αποτελεί από μόνο του επιβεβαίωση της παρουσίας ή της εμπλοκής του.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να έχει περάσει στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ρεπορτάζ, το τελευταίο στίγμα του φέρεται να εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, απ' όπου ενδέχεται να επιχείρησε να περάσει παράνομα τα σύνορα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχει διαφύγει στη γειτονική χώρα.

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