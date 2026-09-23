Νίκαια: Ενδοοικογενειακό επεισόδιο εξελίχθηκε σε ομηρία – Ο άνδρας φέρεται να έχει όπλο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νίκαια, όπου άνδρας φέρεται να κρατά τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι και να δηλώνει ότι είναι οπλισμένος.

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Τετάρτης στη Νίκαια, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι, εμποδίζοντάς την να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το και οι δύο αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες.

Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την απελευθέρωση της γυναίκας.

Παράλληλα, λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο άνδρας έχει πράγματι στην κατοχή του όπλο, καθώς και ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας.

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