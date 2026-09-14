Κηρύχθηκε δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι: Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τους πυροβολισμούς σε beach bar και τη λήξη της άδειάς του

Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του και πλέον αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής κινητοποίησης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειας που είχε λάβει. Ο βαρυποινίτης, ο οποίος είχε εμπλακεί λίγες ώρες νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο, αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η άδειά του έληξε στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας, όμως ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα. Έτσι, σύμφωνα με τις Αρχές, θεωρείται πλέον δραπέτης και έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας όσων είχαν προηγηθεί στην Ανάβυσσο. Ο Ριζάι φέρεται να ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο beach bar όταν σημειώθηκε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η νύχτα της ένοπλης συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 05:15, όταν η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για πυροβολισμούς σε επιχείρηση επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν βρήκαν τους εμπλεκόμενους. Εντόπισαν όμως δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Λίγο αργότερα, δύο τραυματίες έφτασαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος υπέστη διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Και οι δύο ήταν εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Οι καταθέσεις που έδωσαν στους αστυνομικούς, όπως και αυτή του ιδιοκτήτη, δεν περιέγραφαν με τον ίδιο τρόπο όσα είχαν συμβεί. Από την εξέταση όμως του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στο σημείο.

Ο Ριζάι φέρεται να βρισκόταν στο beach bar μαζί με δύο φίλους του. Όταν η μουσική χαμήλωσε καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είχε αποχωρήσει, εκείνος φέρεται να βγήκε στο πάρκινγκ και να έβαλε δυνατά μουσική από το αυτοκίνητό του.

Ο ιδιοκτήτης έκανε παρατήρηση στην παρέα, καθώς φοβήθηκε ότι η δυνατή μουσική θα μπορούσε να προκαλέσει την επέμβαση της Αστυνομίας. Ακολούθησε ένταση και στη συνέχεια συμπλοκή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο Ριζάι φέρεται κατά τη διάρκεια της συμπλοκής να έβγαλε όπλο. Ένας αλλοδαπός εργαζόμενος του καταστήματος που βγήκε από το εσωτερικό φέρεται επίσης να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε προς την πλευρά του.

Οι πυροβολισμοί δεν φαίνεται να πέτυχαν τον Ριζάι ή τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Μετά το περιστατικό, ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του φέρεται να επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και να αποχώρησαν από το σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η υπόθεση πήρε νέα τροπή. Ενώ η Αστυνομία είχε ήδη προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι ο Ριζάι δεν είχε επιστρέψει στη φυλακή.

Οι προηγούμενες άδειες που είχε λάβει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχαν ολοκληρωθεί χωρίς παραβίαση των όρων και ο ίδιος επέστρεφε κανονικά στο σωφρονιστικό κατάστημα.

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