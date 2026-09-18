Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε

Η 75χρονη αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ η νεκροψία συνέδεσε τα τραύματα που υπέστη ο άνδρας όσο παρέμενε στην τουαλέτα με τον θάνατό του.

Στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γυναίκα ηλικίας 75 χρονών, κατηγορείται για παραμέληση του συζύγου της, ο οποίος σύμφωνα με όσα λένε οι αρχές, παρέμεινε για περίπου 19 ώρες μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του, χωρίς φαγητό και νερό. Ο 76χρονος ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ και άνοια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 21 Αυγούστου σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, λογοθεραπευτής που τον εντόπισε τον βρήκε «σε επικίνδυνα κακή κατάσταση και χωρίς να ανταποκρίνεται», ενώ παρέμενε στην τουαλέτα.

Τι υποστηρίζουν οι αρχές

Η Margaret Louise Rog φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της πήγε στην τουαλέτα περίπου στις 15:00 της 20ής Αυγούστου, στο σπίτι τους στο Morgantown. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι για τις επόμενες 19 ώρες η 75χρονη δεν ζήτησε βοήθεια και δεν κάλεσε το 911, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε ανήμπορος και χωρίς να ανταποκρίνεται. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα φέρεται να τον άφησε μόνο του στο μπάνιο και να πήγε για ύπνο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του στις 31 Αυγούστου. Η νεκροψία κατέληξε ότι πέθανε από σήψη και καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ τα τραύματα που υπέστη κατά το διάστημα που παρέμεινε στην τουαλέτα χαρακτηρίστηκαν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του.

Η Rog συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου και οδηγήθηκε στις φυλακές North Central Regional Jail, όπου πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση, παραμέληση ή βαριά παραμέληση ανήμπορου ενήλικα, η οποία δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου.

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