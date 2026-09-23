Έρχεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος; Τι προτείνουν οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να έχετε σε απόθεμα

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές ρεύματος, έχοντας βασικές προμήθειες.

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, ωστόσο κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για μια σειρά από σενάρια έκτακτης ανάγκης. Οι προειδοποιήσεις δεν αφορούν μόνο το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης, αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το El Niño, κυβερνοεπιθέσεις και μεγάλης κλίμακας διακοπές ρεύματος, είναι μερικά από τα περιστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπουργός Περιβάλλοντος του ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιμ Άντζελα Ιγκλ, προειδοποίησε ότι το El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει «ακραίες καταιγίδες», ενώ διατροφολόγος κάλεσε τους Βρετανούς να εφοδιαστούν με τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα, όπως ρεβίθια, φακές, κόκκινα φασόλια και τόνο σε κονσέρβα, καθώς και με αρκετά λίτρα εμφιαλωμένου νερού. Ανάλογες οδηγίες έχουν εκδοθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία.

Τι ζητούν οι ευρωπαϊκές χώρες από τους πολίτες

Ελβετία

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε Στρατηγική Πολιτικής Ασφάλειας για το 2026, ως απάντηση στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η στρατηγική περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα, αλλά και ενίσχυση της προστασίας πολιτών, θεσμών και υποδομών.

Ιρλανδία

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Emergency Ready», οι πολίτες καλούνται να έχουν στο σπίτι τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ραδιόφωνο, power banks και βασικά έγγραφα. Η σύσταση αφορά 2-3 λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο την ημέρα. Οι οδηγίες, που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα, αφορούν μεταξύ άλλων ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τις κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Γερμανία

Οι πολίτες έχουν κληθεί να διαθέτουν βασικές προμήθειες, όπως τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη υγιεινής, ιδανικά για 10 ημέρες, ενώ ακόμη και προμήθειες τριών ημερών θεωρούνται χρήσιμες.Η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τον οδηγό πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος δεν θεωρείται πλέον τόσο απίθανος όσο πριν από μερικά χρόνια, ενώ παράλληλα, η προετοιμασία για ενδεχόμενη σύγκρουση διδάσκεται πλέον στα γερμανικά σχολεία.

Πολωνία

Στο πλαίσιο πανεθνικής εκστρατείας για την ασφάλεια, οι Πολωνοί καλούνται να διαθέτουν βασικές προμήθειες για τρεις ημέρες. Παράλληλα, τους συστήνεται να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο σε περίπτωση εθνικής κρίσης. Στους κινδύνους που αναφέρονται περιλαμβάνονται διακοπές ρεύματος, αεροπορικές επιθέσεις, ένοπλη σύγκρουση και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές.

Γαλλία

Ο οδηγός «Tous responsables» καλεί τους πολίτες να έχουν στο σπίτι ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες, με νερό, τρόφιμα, βασικά φάρμακα και ραδιόφωνο.

Οι οδηγίες δημοσιεύτηκαν το 2025 και επικαιροποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2026, ενώ καλύπτουν φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατία και ένοπλες συγκρούσεις. Η σύσταση βρίσκεται σε συμφωνία με τη Στρατηγική Ετοιμότητας της ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να μπορούν να είναι αυτάρκη για 72 ώρες.

Ολλανδία

Όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έτσι και η Ολλανδία έχει συστήσει στους πολίτες να δημιουργήσουν κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες. Αυτό περιλαμβάνει τρία λίτρα νερού ανά άτομο την ημέρα, τρόφιμα, ραδιόφωνο, power banks και μετρητά, περίπου 70 ευρώ για κάθε ενήλικα.

Η ολλανδική κυβέρνηση επισημαίνει ότι, παρότι η χώρα δεν βρίσκεται σήμερα σε πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις και απειλές στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, διαδικτύου και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να καταστήσουν απαραίτητες τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Φινλανδία

Η Φινλανδία, έχει εκδώσει οδηγίες που καλούν τους πολίτες να διαθέτουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα για 72 ώρες. Οι οδηγίες εντάσσονται στο καθιερωμένο μοντέλο ετοιμότητας της χώρας και καλύπτουν επίσης διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις επικοινωνίες, παραμονή σε εσωτερικούς χώρους και κυβερνοεπιθέσεις.

Σουηδία

Στο εγχειρίδιο «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου», που έχει διανεμηθεί σε όλα τα νοικοκυριά, οι Σουηδοί καλούνται να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτόνομα για μία εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, προτείνονται τρία λίτρα νερού ανά άτομο την ημέρα, καθώς και μετρητά. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για αεροπορικές επιδρομές, πυρηνικά περιστατικά, εκκένωση και καταφύγια πολιτικής προστασίας.

Εσθονία

Οι Εσθονοί έχουν επίσης κληθεί να είναι σε θέση να επιβιώσουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή θέρμανση για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Στα βασικά είδη περιλαμβάνονται τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ραδιόφωνο και εναλλακτική πηγή ενέργειας.

Δανία

Η Δανία έχει διατηρήσει το όριο των τριών ημερών, συστήνοντας στους πολίτες να μπορούν να ζήσουν αυτόνομα για το συγκεκριμένο διάστημα.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες, οι βασικοί κίνδυνοι είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές που συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην Ευρώπη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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