«Μην αγοράζετε συμπληρώματα online»: Μητέρα 44 ετών υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια και εγκεφαλική βλάβη

Μια 44χρονη μητέρα υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, με τους γιατρούς να εξετάζουν τη χρήση συμπληρώματος που έπαιρνε για περίπου έναν χρόνο.

Μια 44χρονη μητέρα υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη έπειτα από μια επείγουσα περιπέτεια υγείας που συνδέθηκε από τους γιατρούς της με τη χρήση ενός φυτικού συμπληρώματος. Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις κυβερνητικές προειδοποιήσεις στη Βρετανία σχετικά με την αγορά συμπληρωμάτων διατροφής μέσω διαδικτύου.

Η Lois Kinder, μητέρα δύο παιδιών από τo Warrington του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε αρχίσει να παίρνει ζελεδάκια που περιείχαν ashwagandha, ένα βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα που διαφημίζονται για χαλάρωση και για συμπτώματα που σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση, αφού είχε δει το συμπλήρωμα να προωθείται στα social media.

Η 44χρονη φέρεται να έπαιρνε αλλά και να πουλούσε προϊόντα με ashwagandha για περίπου έναν χρόνο. Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα πωλούνται διαδικτυακά αλλά και σε καταστήματα, ενώ ορισμένες μάρκες μπορεί να κοστίσουν ακόμα και κοντά στα 5€. Τον Ιούλιο, ωστόσο, η Lois εμφάνισε συμπτώματα που έμοιαζαν με ίκτερο και λίγο αργότερα, η 19χρονη κόρη της, Imogen, την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή ώστε μπήκε στην υπερεπείγουσα λίστα για μεταμόσχευση και στις 22 Ιουλίου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος από δότη.

Τρεις καρδιακές ανακοπές και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όμως, η Lois υπέστη τρεις καρδιακές ανακοπές, αφού ένας θρόμβος αίματος απέφραξε την κύρια αρτηρία προς τους πνεύμονές της. Οι επιπλοκές είχαν ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο εγκέφαλός της οξυγόνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σημαντική εγκεφαλική βλάβη.

Ο σύζυγός της, Ollie, δήλωσε ότι οι γιατροί τον ρώτησαν από νωρίς εάν η γυναίκα έπαιρνε χάπια ή συμπληρώματα που περιείχαν ashwagandha και στη συνέχεια του είπαν ότι θεωρούσαν πως το συγκεκριμένο προϊόν είχε προκαλέσει τα προβλήματα στο ήπαρ. Όπως ανέφερε, οι γιατροί είχαν κάνει λόγο για περίπου 70 περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας που είχαν καταγραφεί έπειτα από παρατεταμένη χρήση τέτοιων προϊόντων.

Η περίπτωση της Lois έχει επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της ashwagandha, ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές του LiverTox, η ακριβής σχέση ανάμεσα στο βότανο και τη βλάβη του ήπατος δεν έχει ακόμη αποδειχθεί οριστικά. Η ashwagandha θεωρείται η πιθανή ή κύρια αιτία της ηπατικής ανεπάρκειας στην περίπτωσή της, όμως η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται.

Τι λένε οι αρχές

Παράλληλα, η βρετανική Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων έχει επαναλάβει την προειδοποίησή της προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά συμπληρωμάτων μέσω διαδικτύου. Η υπηρεσία συνιστά να αγοράζονται online συμπληρώματα μόνο όταν ο καταναλωτής είναι βέβαιος ότι η επιχείρηση από την οποία τα προμηθεύεται είναι αξιόπιστη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και marketplaces, όπου μπορεί να είναι δυσκολότερο να διαπιστωθεί ποιος πουλά το προϊόν και από πού προέρχεται.

Η FSA προειδοποιεί επίσης για πιθανά απομιμητικά συμπληρώματα, ιδιαίτερα όταν ένα προϊόν πωλείται σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που συναντάται αλλού. Οι καταναλωτές καλούνται ακόμη να ελέγχουν εάν οι ισχυρισμοί που γίνονται για τις ιδιότητες ενός προϊόντος είναι εγκεκριμένοι, καθώς και να διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες και να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης και τις συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις.

Η Αρχή τονίζει ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερη δόση από την προτεινόμενη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ναυτία και πονοκέφαλο.

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