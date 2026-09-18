Η Κίνα σχεδιάζει πυρηνοκίνητο τανκ 60 τόνων με ηλεκτρομαγνητικό κανόνι εμβέλειας 450 χλμ.

Η Κίνα εξετάζει την κατασκευή ενός φουτουριστικού τανκ που θα τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια και θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό κανόνι.

Ξεχάστε τα τανκ όπως τα ξέρατε. Κινέζοι ερευνητές παρουσίασαν ως μακροπρόθεσμο όραμα, ένα όχημα βάρους περίπου 60 τόνων, εξοπλισμένο με έναν συμπαγή πυρηνικό αντιδραστήρα 10 megawatt και ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κανόνι.

Οι τρεις φάσεις ανάπτυξης

Το νέο θωρακισμένο όχημα μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 450 χιλιομέτρων, χάρη στο ηλεκτρομαγνητικό όπλο των 50 megajoules, το οποίο είναι ικανό να εκτοξεύει βλήματα σε ταχύτητες που αγγίζουν τα 3,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επιστήμονες πρότειναν τρεις φάσεις:

Η πρώτη θα χρησιμοποιεί συμβατικούς κινητήρες και ηλεκτρομαγνητικό κανόνι χαμηλότερης ισχύος Στη δεύτερη φάση θα ενσωματωθούν προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση και μπαταρίες στερεάς κατάστασης Και η τελική φάση, η οποία προβλέπεται για μετά το 2045, θα αντικαταστήσει το σύστημα ντίζελ με έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα ψυχόμενο με μόλυβδο και βισμούθιο

Που «κολλάει» το εγχείρημα

Παρά τις εντυπωσιακές προδιαγραφές, το εγχείρημα αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως η ενσωμάτωση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, των συστημάτων ακτινοπροστασίας και των μηχανισμών απαγωγής θερμότητας μέσα σε ένα θωρακισμένο όχημα παραμένει μία τεράστια πρόκληση. Επιπλέον, το ηλεκτρομαγνητικό όπλο απαιτεί την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Βετεράνος ειδικός σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, δηλώνοντας: «Οι αντιδραστήρες σχάσης είναι σχετικά ανεπτυγμένοι και μπορούν να σμικρυνθούν, αλλά η εφαρμογή τους σε ένα τανκ παραμένει μη ρεαλιστική». Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το συνολικό βάρος και ο όγκος των συστημάτων ενδέχεται να ακυρώσουν την πρακτική χρησιμότητα του οχήματος.

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