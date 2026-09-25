Σνακ υψηλής πρωτεΐνης: Είναι πραγματικά απαραίτητα ή απλώς ένα ακόμη wellness trend

Από τα chips και τις μπάρες μέχρι τα γλυκά, η πρωτεΐνη έχει γίνει το νέο διατροφικό trend. Τι αξίζει πραγματικά να προσέχουμε πριν τα βάλουμε στο καλάθι μας;

Η πρωτεΐνη δεν έχει φύγει ποτέ από τη μόδα. Ενώ το λίπος δαιμονοποιήθηκε ως το θρεπτικό συστατικό που προκαλεί αύξηση βάρους τη δεκαετία του 1990, ακολουθούμενο από τους υδατάνθρακες τη δεκαετία του 2000, η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει ιδιαίτερα θετική φήμη τα τελευταία χρόνια.

Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, καθώς και στη σύνθεση και επιδιόρθωση των ιστών, ενώ συμμετέχει και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, καθώς η κετογονική δίαιτα και άλλες δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς, οι influencers στον χώρο της υγείας και της φυσικής κατάστασης άρχισαν να προωθούν ακόμη περισσότερο την πρωτεΐνη. Ενθαρρύνουν το κοινό να καταναλώνει περισσότερες τροφές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των μυών σε κάθε γεύμα.

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