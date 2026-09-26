Όσοι έχουν αυτοσεβασμό δεν παίρνουν ποτέ προσωπικά 5 συμπεριφορές

Ο αυτοσεβασμός και η εμπιστοσύνη στον εαυτό αποτελούν τείχη προστασίας απέναντι στις αγενείς ή τοξικές συμπεριφορές.

Κάθε ψυχολόγος θα ήταν υπερήφανος με τους ανθρώπους που έχουν καταφέρει να προστατεύουν τον εαυτό τους από τα εξωγενή αρνητικά ερεθίσματα και δεν του επιτρέπουν να επηρεάζεται σε βάθος από τη γνώμη και τις συμπεριφορές των άλλων. Στην εποχή των διαδικτυακών προτύπων και της ανεξάντλητης πληροφορίας, είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς στην παγίδα της σύγκρισης ή να χάσει τον εαυτό του, προσπαθώντας να χωρέσει σε παπούτσια άλλων. Είμαστε μονάδες και αυτή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας.

Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από αυτοσεβασμό και ακεραιότητα έχουν έναν «άσσο» στο μανίκι τους - αν θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε έτσι. Αδιαφορούν ή αγνοούν συμπεριφορές που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αδυνατεί να διαχειριστεί. Έχει «χτίσει» με τέτοιο τρόπο την προσωπικότητά του, που τίποτα δεν μπορεί να τον «λυγίσει» πόσο μάλλον να ξεθωριάσει τα πιστεύω του. Σύμφωνα με την ψυχολογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ποτέ προσωπικά τις 5 ακόλουθες συμπεριφορές, προστατεύοντας την ψυχική υγεία τους.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr