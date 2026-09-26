Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Το φιλί στον Σηκουάνα με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφίες από το ευρωπαϊκό ταξίδι της, με ένα στιγμιότυπο να ξεχωρίζει: το φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον σε σκάφος στον Σηκουάνα.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ευρώπη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει μια φωτογραφία με τον Λιούις Χάμιλτον στον Σηκουάνα, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα έκανε την ανάρτηση την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Instagram. Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει εικόνες από διαφορετικούς προορισμούς στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το στιγμιότυπο στον Σηκουάνα

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Καρντάσιαν και ο 41χρονος Βρετανός οδηγός της Formula 1 εμφανίζονται σε σκάφος στον Σηκουάνα, ανταλλάσσοντας ένα φιλί, ενώ πίσω τους διακρίνεται ο φωτισμένος Πύργος του Άιφελ. Η Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτησή της με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών που επισκέφθηκε, καθώς και ένα emoji με αστέρια.

Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχουν ακόμη οι VIP προσκλήσεις της για συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, ένα δείπνο για δύο, αλλά και μια selfie της σε πίστα αγώνων. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται ο Χάμιλτον να περνά με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες παρουσιάζουν ομοιότητες με υλικό που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Χάμιλτον λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η κοινή παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον είχε προκαλέσει από τον Φεβρουάριο του 2026 δημοσιεύματα και φήμες για πιθανή σχέση μεταξύ τους. Στις 2 Φεβρουαρίου, το TMZ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο οι δύο τους εμφανίζονταν να αποβιβάζονται από το ίδιο SUV κατά την άφιξή τους σε ξενοδοχείο στο Παρίσι. Έκτοτε, οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν τροφοδοτήσει εκ νέου το ενδιαφέρον γύρω από τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη ανάρτηση να συνοδεύεται από κάποια δήλωση της Καρντάσιαν για την προσωπική τους ζωή. Η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον γνωρίζονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην τελετή των GQ Men of the Year το 2014, όπου η Κιμ Καρντάσιαν είχε παρευρεθεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

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