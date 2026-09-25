Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη
Η Σούζαν Σάραντον βρέθηκε σε διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.
Η διαμαρτυρία οδήγησε σε συλλήψεις, καθώς οι συμμετέχοντες κάθισαν στον δρόμο και απέκλεισαν την κυκλοφορία. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, ανάμεσά τους η Σούζαν Σάραντον, η ηθοποιός της σειράς «Hacks» Χάνα Άινμπιντερ, αλλά και πολιτικοί και υποψήφιοι για πολιτικά αξιώματα στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ρέμος: Κατέβασε το βίντεο η influencer μετά την αγωγή - «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την τιμή κανενός»
- Συναυλία Άννας Βίσση: Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο στο ΟΑΚΑ - Πώς μεταμορφώθηκε το στάδιο (vid)
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι 7 αποκαλύψεις που έκανε ο αδερφός της στο βιβλίο του και έβαλαν «φωτιά» στο Παλάτι