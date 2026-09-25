Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σουζάν Σάραντον ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που συνελήφθησαν έξω από την έδρα του ΟΗΕ.

Η Σούζαν Σάραντον βρέθηκε σε διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Η διαμαρτυρία οδήγησε σε συλλήψεις, καθώς οι συμμετέχοντες κάθισαν στον δρόμο και απέκλεισαν την κυκλοφορία. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, ανάμεσά τους η Σούζαν Σάραντον, η ηθοποιός της σειράς «Hacks» Χάνα Άινμπιντερ, αλλά και πολιτικοί και υποψήφιοι για πολιτικά αξιώματα στη Νέα Υόρκη.

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