Γιατί κάποιοι θέλουν να βγαίνουν μόνο τα Σ/Κ; Οι ψυχολόγοι λένε ότι απομόνωση δεν συνεπάγεται μοναξιά

Μετά από μια γεμάτη μέρα, κάποιοι δεν αναζητούν παρέα αλλά ησυχία, και σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η συμπεριφορά δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι κάτι δεν πάει καλά

Φράσεις όπως «δεν προλαβαίνω», «δεν μου φτάνει η ζωή», «δεν προλαβαίνω ούτε να ανασάνω», ακούγονται όλο και συχνότερα, καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και η γεμάτη καθημερινότητα, φαίνονται να μην έχουν γίνει μόνο η κανονικότητα αλλά και ένα σύμβολο επιτυχίας. Για πολλούς όμως, το καλύτερο κομμάτι της μέρας, ξεκινάει όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού.

Πολλοί θέλουν να επιστρέψουν από την δουλειά και μετά να μην βγουν, να μην συναντήσουν φίλους ή να μιλήσουν με κάποιον, αλλά προτιμούν την σιωπή, ένα βιβλίο μια σειρά ή απλά λίγο ύπνο. Αυτή η συμπεριφορά σύμφωνα με ειδικούς, δεν συνδέεται απαραίτητα με λύπη, αντικοινωνικότητα ή απομόνωση.

Η ψυχολόγος Leticia Martín Enjuto εξηγεί ότι για αρκετούς ανθρώπους η μοναχικότητα είναι μία από τις ελάχιστες στιγμές της ημέρας κατά τις οποίες μπορούν να σταματήσουν να υποδύονται τους διαφορετικούς ρόλους που απαιτεί η καθημερινότητα.

Στη δουλειά είμαστε επαγγελματίες, με τους φίλους μας λειτουργούμε διαφορετικά, στην οικογένεια έχουμε τον ρόλο του παιδιού ή του γονέα και στο σπίτι μπορεί να είμαστε σύντροφοι. Κάθε ένας από αυτούς τους ρόλους συνοδεύεται από προσδοκίες και ευθύνες αλλά και διαφορετικό μερίδιο κούρασης.

Η «μπαταρία» που χρειάζεται φόρτιση

Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους το να είναι μόνοι δεν αποτελεί ένδειξη δυσφορίας, αλλά μία από τις λίγες ευκαιρίες που έχουν για να ξεκουραστούν και να νιώσουν ξανά ο εαυτός τους, σημειώνει η ειδικός. Άλλωστε, η κοινωνική επαφή απαιτεί ενέργεια, καθώς το να ακούμε, να συζητάμε, να προσέχουμε τον άλλον και να προσαρμοζόμαστε σε διαφορετικές παρέες και περιβάλλοντα αποτελεί πνευματική προσπάθεια, η οποία δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο.

Έτσι, μετά από μια απαιτητική εβδομάδα, κάποιοι χρειάζονται χρόνο χωρίς κοινωνικές υποχρεώσεις για να «φορτίσουν» ξανά την κοινωνική τους μπαταρία, γνωστή με τον αγγλικό όρο "social battery". Το ίδιο μπορεί να συμβεί μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι ή ακόμη και μετά τις διακοπές, όταν η πρώτη επιθυμία είναι λίγη ησυχία και χρόνος χωρίς πρόγραμμα.

Άλλο να είσαι μόνος και άλλο να νιώθεις μόνος

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά: δεν είναι το ίδιο να είσαι μόνος με το να αισθάνεσαι μόνος.

Η μοναχικότητα μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή και να λειτουργεί ανακουφιστικά, ενώ η μοναξιά μπορεί να συνοδεύεται από δυσφορία και αίσθημα αποσύνδεσης από τους άλλους. Το να επιλέξει κάποιος να περάσει χρόνο μόνος του για να σκεφτεί, να διαβάσει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί ή να ασχοληθεί με μια απλή καθημερινή δραστηριότητα μπορεί, επομένως, να είναι μια απόλυτα ικανοποιητική επιλογή.

Ίσως τελικά το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια και κοινωνικές υποχρεώσεις, αλλά να αναγνωρίζουμε τι πραγματικά μας ξεκουράζει. Για κάποιους, η ευεξία δεν βρίσκεται στην επόμενη έξοδο, αλλά στις λίγες ώρες που δεν χρειάζεται να είναι κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό τους.

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