Δυστυχώς για τους GenZ, οι Boomers θα κάνουν αυτά τα 5 πράγματα πάντα καλύτερα

Η ζωή χωρίς την τεχνολογία είχε κάποια πολύτιμα πλεονεκτήματα που σχεδόν κανένας νέος δεν μπορεί να καταλάβει σήμερα. Όταν λέμε πως τα πράγματα ήταν πιο απλά - κι ας ήταν πιο περίτεχνα - το εννοούμε.

GenZ, Millennials, Boomers είναι λέξεις που θα ακούσεις σχεδόν καθημερινά, κυρίως σε συζητήσεις που αφορούν το πόσο διαφορετικά μεγάλωσαν οι σημερινοί 50αρηδες και 60αρηδες σε σύγκριση με τους 30αρηδες, άντε και 40αρηδες. Εκει, όμως, που το χάσμα μεγεθύνεται, είναι όταν στην εξίσωση μπαίνει η σημερινή νεολαία, δηλαδή όσοι διανύουν τη δεκαετία των 20. Οι διαφορές είναι χαοτικές - αφού Millennials και Boomers έχουν βιώματα, τα οποία οι εκπρόσωποι της GenZ ούτε θα μπορούσαν να φανταστούν.

Τι εννοώ; Οι άνω των 30 έχουμε γνωρίσει πώς είναι να ζεις χωρίς η τεχνολογία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Και τώρα που τα χρόνια πέρασαν και βλέπω το πριν και το μετά, σε διαβεβαιώνω πως αυτό ήταν το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο δώρο. Ναι, ορισμένα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, ωστόσο έννοιες όπως η ειλικρίνεια, η αλήθεια, η αθωότητα, ο αυθορμητισμός και η ανεμελιά μάλλον δεν θα έχουν ποτέ ξανά τον ορισμό που είχαν εκείνη την εποχή.

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