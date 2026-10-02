Γιατί η πείνα δεν είναι πάντα σημάδι ότι χρειάζεσαι περισσότερο φαγητό

Μερικές φορές το σώμα ζητά τροφή, άλλες φορές αναζητούμε κάτι διαφορετικό. Πώς να αναγνωρίζετε καλύτερα τα σήματα που σας στέλνει.

Μερικές φορές τρώμε επειδή πεινάμε πολύ, αλλά μερικές φορές αναζητούμε φαγητό για εντελώς διαφορετικούς λόγους – άγχος, πλήξη, κόπωση, συνήθεια ή απλώς επειδή ένα συγκεκριμένο τρόφιμο βρίσκεται κοντά μας.

Η διαφοροποίηση της σωματικής πείνας από άλλες διατροφικές ανάγκες μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας πιο υγιούς σχέσης με το φαγητό μακροπρόθεσμα.

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