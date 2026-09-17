Ο «Μπάτμαν» εμφανίστηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ και έγινε viral

Βίντεο και φωτογραφίες με τον «Σκοτεινό Ιππότη» πάνω από την εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ προκάλεσαν έκπληξη και έδωσαν τροφή σε σενάρια για το «The Batman 2», όμως τελικά η εμφάνιση είχε άλλη εξήγηση.

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες του Σίδνεϊ, όταν ο Μπάτμαν έκανε την εμφάνισή του στην κορυφή της διάσημης Όπερας της πόλης.

Βίντεο και φωτογραφίες με τον «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από τα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις. Οι εικόνες μάλιστα δημιούργησαν αρχικά εικασίες ότι η εντυπωσιακή εμφάνιση μπορεί να συνδεόταν με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Οι πρώτες πληροφορίες έφεραν σενάρια για γυρίσματα

Η παρουσία του Μπάτμαν στην Όπερα του Σίδνεϊ προκάλεσε αρχικά φήμες για πιθανή σύνδεση με την παραγωγή της νέας ταινίας. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε αναφέρει αρχικά ότι η εμφάνιση σχετιζόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην πόλη», ενισχύοντας τα σενάρια ότι μπορεί να επρόκειτο για σκηνή από το «The Batman 2». Ωστόσο, σύμφωνα με το Variety Australia, τελικά η εμφάνιση του Μπάτμαν δεν είχε σχέση με τα γυρίσματα της ταινίας. Αντίθετα, επρόκειτο για ειδική δράση που πραγματοποιήθηκε ενόψει της Batman Day.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του χαρακτήρα αποτέλεσε μέρος μιας προωθητικής ενέργειας για τους φετινούς εορτασμούς της Batman Day, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Φέτος, η παγκόσμια γιορτή για τον διάσημο ήρωα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις της Batman Day σε διάφορα σημεία του κόσμου περιλαμβάνουν ειδικές προβολές ταινιών, δραστηριότητες με κόμικς, διαγωνισμούς και συλλεκτικά δώρα. Η φετινή διοργάνωση έχει ακόμη έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 87 χρόνια από τη δημιουργία του Μπάτμαν.

Sydney briefly turned into Gotham City when multiple sightings of a person dressed as Batman standing atop the Opera House were reported.



According to local news, the caped crusader stood on the roof of the famous venue in honor of Batman Day, an annual worldwide tribute. pic.twitter.com/L0i5PkKorJ September 17, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ