20χρονος κατάδικος έσπασε τις χειροπέδες, έριξε μπουνιά σε αστυνομικό και προσπάθησε να δραπετεύσει (vid)

Οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να κατέγραψαν την στιγμή που έσπασε τις χειροπέδες, χτύπησε τον φρουρό και έτρεξε προς την έξοδο.

Ένας 20χρονος κατάδικος από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, απέκτησε το παρατσούκλι «Criminal Hulk», έπειτα από την δημοσιοποίηση νέος βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που τον δείχνει να σπάει τις χειροπέδες του μέσα στο δικαστήριο και να προσπαθεί να ξεφύγει.

Ο Τίμοθυ Τζ. Ριγκλ είχε μόλις καταδικαστεί σε έναν χρόνο φυλάκιση, αφού τον Ιούλιο δήλωσε ένοχος για διακεκριμένη διάρρηξη, επίθεση και άλλες κατηγορίες, και στις 14 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στο δικαστήριο της κομητείας Columbiana για την επιβολή της ποινής του. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Ριγκλ να συνοδεύεται από αστυνομικό σε έναν διάδρομο, μέχρι την στιγμή που φαίνεται να απελευθερώνεται από τις χειροπέδες του και να χτυπά τον φρουρό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Έφτασε σχεδόν στην έξοδο

Στη συνέχεια, ο 20χρονος τρέχει προς την έξοδο του δικαστηρίου και καταφέρνει να περάσει ανάμεσα από αρκετούς αστυνομικούς στις σκάλες, αλλά όταν φτάνει στην είσοδο, δέχεται χτύπημα με Taser, λίγο πριν περάσει από τον ανιχνευτή μετάλλων. Αρκετοί αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν για να τον ακινητοποιήσουν, δύοεξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κατάγματα, ενώ σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Columbiana, Brian McLaughlin, έχουν πλέον πάρει εξιτήριο και αναρρώνουν.

Ο Ριγκλ κρατείται στη φυλακή της κομητείας εν αναμονή της μεταγωγής του σε σωφρονιστικό κατάστημα. Πλέον, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει και νέες κατηγορίες για την απόπειρα απόδρασης. Το βίντεο προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media, με ορισμένους χρήστες να αστειεύονται ότι ο 20χρονος θα μπορούσε να πάρει ακόμη και «συμβόλαιο στο NFL (την κορυφαία επαγγελματική λίγκα αμερικανικού ποδοσφαίρου)» μετά την προσπάθειά του να περάσει μέσα από τόσους αστυνομικούς, ενώ άλλοι τον παρομοίασαν με τον Hulk.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που καταγράφεται απόπειρα απόδρασης από δικαστήριο, καθώς το 2023, ο Βρετανός Νίκολας Μπούνκλαρκ κατάφερε να διαφύγει από το Liverpool Crown Court, λίγο μετά την καταδίκη του σε 16 μήνες φυλάκιση για επίθεση.

Ο Bunclark πήδηξε πάνω από την πόρτα του εδώλιου και, έπειτα από σύντομη συμπλοκή, κατάφερε να περάσει από τους αστυνομικούς και να βγει από το δικαστήριο. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία, με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για μια «στιγμή τρέλας» και στην συνέχεια ζήτησε συγγνώμη και καταδικάστηκε σε επιπλέον τέσσερις μήνες φυλάκισης.

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