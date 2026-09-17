Η Βάλια από το «Καφέ της Χαράς» σε δελτίο ειδήσεων: Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Έφης Ρασσιά
Η Έφη Ρασσιά, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως Βάλια Χάσκα μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Το Καφέ της Χαράς», έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.
Μετά την υποκριτική και τις σπουδές στη Νομική, η Έφη Ρασσιά έκανε στροφή στη δημοσιογραφία και πλέον εργάζεται ως ρεπόρτερ στο MEGA, έχοντας αφήσει πίσω της την τηλεοπτική εικόνα που τη συνόδευε από τα παιδικά της χρόνια.
Μάλιστα, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Η παρουσία της μπροστά στην κάμερα, αυτή τη φορά από τη θέση της δημοσιογράφου, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για ένα γνώριμο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης που πλέον έχει αλλάξει ρόλο και βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
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