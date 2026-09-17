Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα: Οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό ακολουθώντας τα φώτα φορτηγού

Ένας 50χρονος από την Αγγλία οδήγησε 241 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο, παρότι ήταν σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Ένας 50χρονος από το Χάντερσφιλντ της Αγγλίας βρέθηκε να οδηγεί για περίπου 241 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν τυφλός, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στον αυτοκινητόδρομο M6, κοντά στο Κάρλαϊλ, παρατήρησαν ένα Opel Meriva να κινείται επικίνδυνα, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες.

Όταν σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, Anthony Hall, ήταν μεθυσμένος και δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε ασφάλιση για το αυτοκίνητο. Το ακόμη πιο ασυνήθιστο στοιχείο ήταν ότι ο Hall είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.

Ακολουθούσε τα πίσω φώτα ενός φορτηγού ενώ είχε καταναλώσει αλκοολ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι τη Σκωτία θέλοντας να ξεφύγει από προσωπικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων ζητήματα στη σχέση του και οικονομικές δυσκολίες. Πριν ξεκινήσει, είχε καταναλώσει τέσσερα μπουκάλια κρασί μαζί με τη σύντροφό του. Παρότι δεν είχε αποκτήσει ποτέ δίπλωμα οδήγησης, υποστήριξε ότι είχε εργαστεί για μεγάλο μέρος της ζωής του γύρω από αυτοκίνητα και γνώριζε να οδηγεί. Το γεγονός ότι η όρασή του είχε περιοριστεί δραματικά δεν τον απέτρεψε από το να πιάσει το τιμόνι και να βγει στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ίδιος εξήγησε στις αρχές πώς κατάφερε να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση. Όπως είπε, μπορούσε ακόμη να διακρίνει αμυδρά τα φώτα και έτσι προσπάθησε να ακολουθεί τα πίσω φώτα ενός μεγάλου φορτηγού που βρισκόταν μπροστά του. Ωστόσο, δυσκολευόταν να κρατήσει σταθερή πορεία. Αυτό ήταν που παρατήρησαν και οι αστυνομικοί στον M6, καθώς το αυτοκίνητο κινούνταν από τη μία λωρίδα στην άλλη και έφτανε ακόμη και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Σταμάτησε ακόμη και για καύσιμα

Κατά τη διαδρομή του, ο Hall έκανε μάλιστα στάση σε πρατήριο καυσίμων για να ανεφοδιάσει το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, το προσωπικό του πρατηρίου τον βοήθησε, χωρίς ωστόσο να αναφέρει στις αρχές την κατάστασή του ή το γεγονός ότι φαινόταν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όρασης.

Στην ίδια υπόθεση ο Hall παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλιση, ενώ παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε το αυτοκίνητο της συντρόφου του χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 36 εβδομάδες φυλάκισης, με την ποινή να αναστέλλεται για 18 μήνες.Παράλληλα, του επιβλήθηκε υποχρέωση να παραμείνει νηφάλιος για 90 ημέρες και να συμμετάσχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η υπόθεση προκαλεί εντύπωση κυρίως λόγω του συνδυασμού των συνθηκών υπό τις οποίες ο Hall αποφάσισε να οδηγήσει, χωρίς δίπλωμα, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και με την όρασή του να έχει περιοριστεί σχεδόν ολοκληρωτικά.