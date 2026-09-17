Συνελήφθη για κλοπή και το διαδίκτυο «τρελάθηκε»: Η απίστευτη ομοιότητα με την Τζένιφερ Λόπεζ

Μια 35χρονη από τη Μινεσότα συνελήφθη για κλοπή, όμως η φωτογραφία της από το κρατητήριο έγινε viral λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς της με την J.Lo.

Μια σύλληψη για κλοπή στη Μινεσότα πήρε απρόσμενη τροπή στα social media, όταν η φωτογραφία της 35χρονης που συνελήφθη άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο λόγος δεν ήταν μόνο η υπόθεση για την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο, αλλά η εντυπωσιακή ομοιότητά της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Συνελήφθη για κλοπή μπαταριών

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σαϊρίνα Αν Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου στο Μοντιτσέλο της Μινεσότα. Η 35χρονη κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλος του καταστήματος αναγνώρισε την Κουάστ ως το άτομο που φέρεται να είχε εμπλακεί και σε ακόμη μία κλοπή από το ίδιο κατάστημα δύο ημέρες νωρίτερα. Ο υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία και η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες. Στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της κλοπής.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τα σχόλια

Αυτό που έκανε, όμως, την υπόθεση να ξεχωρίσει στο διαδίκτυο ήταν η φωτογραφία της μετά τη σύλληψή της, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ. Πολλοί χρήστες παρατήρησαν αμέσως την ομοιότητά της με την 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ. Οι συγκρίσεις με την τραγουδίστρια και ηθοποιό άρχισαν να πληθαίνουν, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι για μια στιγμή πίστεψαν πως έβλεπαν την ίδια την J.Lo. Άλλοι αντιμετώπισαν την ομοιότητα με χιούμορ, κάνοντας λόγο για «glitch στο Matrix» και αναρωτώμενοι αν οι δύο γυναίκες θα μπορούσαν να είναι συγγενείς.

Φυσικά, από τα σχόλια δεν έλειψαν και οι αναφορές στο γνωστό τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ «Jenny from the Block». Χρήστες του διαδικτύου έκαναν λογοπαίγνια με τη λέξη «block», η οποία στα αγγλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πλαίσιο. Ένα από τα σχόλια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πλέον θα μπορούσε να είναι η «Jenny from D-Block», κάνοντας αναφορά στη φυλακή. Άλλος χρήστης μάλιστα κάλεσε χιουμοριστικά την Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει τεστ DNA με την 35χρονη, ώστε να διαπιστωθεί αν οι δύο γυναίκες είναι αδελφές.

Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα

Η Κουάστ αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα της σύλληψής της. Σύμφωνα με διαθέσιμα διαδικτυακά αρχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, η 35χρονη έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα με τον νόμο.

Μεταξύ των προηγούμενων υποθέσεων που αναφέρονται περιλαμβάνονται κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, διαφυγή από την αστυνομία και παροχή ψευδών στοιχείων ταυτότητας, καθώς και αρκετές τροχαίες παραβάσεις. Αυτή τη φορά, πάντως, ήταν η φωτογραφία της από τη σύλληψη που έκανε την υπόθεση να ξεφύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης είδησης και να γίνει viral στα social media.

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