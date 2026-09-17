Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο: Νέος νόμος προτείνει την έξτρα χρέωση των frequent flyer

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό ταξιδιωτών πραγματοποιεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό διεθνών πτήσεων, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Επιπλέον χρεώσεις για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο περισσότερες από μία φορές τον χρόνο εξετάζει η Βρετανία, στο πλαίσιο προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές.

Η ιδέα περιλαμβάνεται σε έκθεση που κατατέθηκε στην κυβέρνηση από την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή στις 16 Σεπτεμβρίου και αφορά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του αεροδρομίου Heathrow και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Προς το παρόν, η συχνή πτήση δεν έχει επιβάρυνση ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιος νέος φόρος. Πρόκειται για μία από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα χρειαστεί επίσημη κυβερνητική απόφαση για να εφαρμοστεί.

Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερο;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 που εξετάζει η έκθεση, το 48% του πληθυσμού της Αγγλίας δεν ταξίδεψε αεροπορικώς στο εξωτερικό εκείνη τη χρονιά. Την ίδια στιγμή, το 28% του πληθυσμού, δηλαδή όσοι πραγματοποίησαν δύο ή περισσότερες διεθνείς πτήσεις, ευθύνονταν για το 80% των πτήσεων προς το εξωτερικό.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 5% των πιο συχνών ταξιδιωτών, όσοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον πέντε διεθνείς πτήσεις μέσα στο 2024, αντιστοιχούσαν περίπου στο 33% όλων των διεθνών πτήσεων. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το εισόδημα καθώς τα νοικοκυριά που ανήκουν στο υψηλότερο 20% της εισοδηματικής κλίμακας πραγματοποίησαν το 38% των ταξιδιών στο εξωτερικό.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν γίνει πιο διαδεδομένες, μεγάλο μέρος της αύξησης των πτήσεων οφείλεται σε ανθρώπους που ταξιδεύουν επανειλημμένα και συχνά.

Η πρώτη πτήση χωρίς επιβάρυνση

Μία από τις προτάσεις είναι η επιβολή ενός frequent flyer levy, δηλαδή μιας πρόσθετης χρέωσης που θα αυξάνεται ανάλογα με τη συχνότητα των αεροπορικών ταξιδιών. Σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν και πολίτες, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της ιδέας να εξαιρείται η πρώτη πτήση κάθε επιβάτη μέσα στο έτος. Με αυτόν τον τρόπο, ένα ετήσιο ταξίδι αναψυχής δεν θα επηρεαζόταν, ενώ προτείνεται επίσης να εξαιρούνται τα παιδιά.

Η επιπλέον χρέωση θα αφορούσε, επομένως, τις επόμενες πτήσεις που θα πραγματοποιούσε κάποιος μέσα στην ίδια χρονιά. Η έκθεση δίνει και ενδεικτικά παραδείγματα για το πιθανό κόστος, όπως ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής στο Αλικάντε θα μπορούσε να επιβαρύνεται κατά περίπου 150 λίρες ανά επιβάτη, δηλαδή 600 λίρες για μια τετραμελή οικογένεια, ενώ για τη Νέα Υόρκη η επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει τις 400 λίρες ανά άτομο έως το 2050.

Οι προτάσεις εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών της αεροπορίας και ενθάρρυνσης της χρήσης καθαρότερων καυσίμων. Καθώς όμως τα μέτρα αυτά αναμένεται να αυξήσουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, η ιδέα της επιπλέον χρέωσης των συχνών ταξιδιωτών παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να περιοριστεί η επιβάρυνση όσων πετούν σπάνια.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται προς το παρόν μόνο για προτάσεις. Για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε χρέωση στους συχνούς ταξιδιώτες, θα πρέπει προηγουμένως να υιοθετηθεί επίσημα από την κυβέρνηση.

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