Ούτε Τόκιο, ούτε Λος Άντζελες: Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στη λίστα με τις 40 πιο «κουλ» του κόσμου

Παραδοσιακές ταβέρνες, νέα εστιατόρια, τέχνη, μπαρ και ανεξάρτητες επιχειρήσεις συνθέτουν το νέο πρόσωπο μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας.

Ο Νέος Κόσμος δεν είναι πλέον απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με το περιοδικό Time Out, είναι πλέον και μία από τις πιο κουλ γειτονιές του κόσμου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην διεθνή λίστα για το 2026.

Η αθηναϊκή συνοικία βρέθηκε πίσω από την Jongno 3-ga στην Σεούλ και την L’Ocean District στο Ραμπάτ του Μαρόκο, ξεχωρίζοντας για τον συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, ανεξάρτητων επιχειρήσεων και αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα.

Από την σκιά του Κουκακίου σε διεθνές επίκεντρο

Όπως σημειώνει το Time Out, ο Νέος Κόσμος βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης.

Για αρκετό καιρό βρισκόταν στην σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου, πλέον όμως, προσελκύει νέους δημιουργούς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ στους ίδιους δρόμους συνυπάρχουν οικογένειες, φοιτητές, καλλιτέχνες, μετανάστες και παλιοί κάτοικοι της Αθήνας. Καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής έχει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με εκθέσεις, παραστάσεις και δημόσιες δράσεις που φέρνουν την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο προσκήνιο.

Την ίδια στιγμή, ο Νέος Κόσμος διατηρεί τον χαρακτήρα μιας ζωντανής αθηναϊκής γειτονιάς: παραδοσιακές ταβέρνες συνυπάρχουν με νέα εστιατόρια, ενώ καφέ, μπαρ και φούρνοι δημιουργούν ένα σκηνικό που μπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη στην περιοχή από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Γιατί οι γειτονιές επιστρέφουν στο προσκήνιο

Η φετινή λίστα του Time Out αποτυπώνει, σύμφωνα με το περιοδικό, και μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ζούμε τις πόλεις μας.

Μετά την πανδημία, όταν τα κέντρα των πόλεων άδειασαν και η ζωή μεταφέρθηκε περισσότερο στις κοντινές γειτονιές, η ισορροπία φαίνεται να έχει αλλάξει ξανά. Οι τοπικές κοινότητες παραμένουν σημαντικές, όμως παράλληλα τα αστικά κέντρα γνωρίζουν νέα άνθηση, με μουσικές σκηνές, γκαλερί, καφέ και νέους χώρους να ανοίγουν και να προσελκύουν κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Για την δημιουργία της λίστας, το Time Out βασίστηκε στο δίκτυο των συντακτών και συνεργατών του σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξερευνούν τις πόλεις τους και προτείνουν γειτονιές με βάση στοιχεία όπως το φαγητό και το ποτό, η νυχτερινή ζωή, οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, η ποιότητα ζωής και η δυναμική της τοπικής κοινότητας.Στην φετινή κατάταξη, την πρώτη θέση κατέλαβε η Jongno 3-ga στην Σεούλ, γνωστή για το street food και τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις της, ενώ δεύτερη ήταν η παραθαλάσσια L’Ocean District στο Ραμπάτ. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Chinatown του Λος Άντζελες και το Govanhill της Γλασκώβης.

Ο Νέος Κόσμος, πάντως, είναι η ελληνική παρουσία που ξεχωρίζει στην λίστα, μια γειτονιά που φαίνεται να μετατρέπει σταδιακά την αυθεντική καθημερινότητα της Αθήνας σε κομμάτι της διεθνούς αστικής κουλτούρας. Για την ιστορία, στην αντίστοιχη λίστα του 2023, τα Εξάρχεια είχαν καταλάβει την 31η θέση.

Ακολουθεί ολόκληρη η λίστα:

Jongno 3-ga, Σεούλ, Νότια Κορέα L’Ocean District, Ραμπάτ, Μαρόκο Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα Chinatown, Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Govanhill, Γλασκώβη, Σκωτία Kitakagaya, Οσάκα, Ιαπωνία Chapinero Alto, Μπογκοτά, Κολομβία Koenji, Τόκιο, Ιαπωνία Downtown St. Catharines, Οντάριο, Καναδάς Esquilino, Ρώμη, Ιταλία Russafa, Βαλένθια, Ισπανία Tân Định, Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ São Bento, Λισαβόνα, Πορτογαλία Talat Noi, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Slakthusområdet, Στοκχόλμη, Σουηδία Humayunpur, Δελχί, Ινδία Laranjeiras, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία West Town, Σικάγο, ΗΠΑ Rákóczi tér, Βουδαπέστη, Ουγγαρία Jalan Besar, Σιγκαπούρη Crooswijk, Ρότερνταμ, Ολλανδία Chacagiales, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Bandra West, Βομβάη, Ινδία Cathedral Quarter, Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο República, Σάο Πάολο, Βραζιλία Changning, Σανγκάη, Κίνα Oost, Άμστερνταμ, Ολλανδία Financial District, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες New Farm, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία Quartier d’Aligre, Παρίσι, Γαλλία Kalk Bay, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική North Hobart, Χόμπαρτ, Αυστραλία Newington Green, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Yulin, Τσενγκντού, Κίνα Mount Pleasant, Βανκούβερ, Καναδάς Centro Histórico, Λίμα, Περού Boavista, Πόρτο, Πορτογαλία Starstreet Precinct, Χονγκ Κονγκ South Melbourne, Μελβούρνη, Αυστραλία Distillery District, Λέξινγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες

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